Od przyszłego sezonu ich po prostu nie będzie. Tu i tam pewnie zostanie pojedyncza babka, która ogląda się za innymi babkami, zamiast znaleźć sobie faceta, ale ogólnie zjawisko ma zniknąć z telewizji, bo ludzie mieli tego dość. Hollywood przesadził, ludzie przesady nie lubią, przestali oglądać i ogólnie do Ameryki wrócił zdrowy rozsądek, więc producenci telewizyjni się dogadali po cichu, że "znikną" niektórych bohaterów. Szczególnie tych drugoplanowych, których wcześniej wciskali na siłę tylko po to, by wyrobić parytet tęczy.