"Mądrości" Środy. "Samotna kobieta z dzieckiem żyjąca z matką to rodzina homoseksualna"

W rozmowie w Radiu Rebeliant, prof. Magdalena Środa wypowiedziała się na temat związków partnerskich. – Taka była sytuacja we Francji, że gdy wprowadzono ustawę o związkach partnerskich, to głównie heteroseksualiście wchodzili w te związki. Homoseksualiści nadal domagali się małżeństwa. Nie rozumiem czegoś innego, tej zmasowanej nienawiści wobec osób o innej orientacji seksualnej. Nie jestem w stanie tego pojąć. Mnie przeszkadzają ludzie, którzy szczują, którzy nienawidzą, są wstrętni, kłamią, których mnóstwo w polityce. Kwestie seksualne mi zupełnie nie przeszkadzają – podkreślała.

Środa: Samotna matka mieszkająca u swojej matki to rodzina homo

– Homoseksualizm to nie jest tylko to, z kim się sypia. To kwestia tożsamości, inności. Dlaczego ta inność ma być nieakceptowana, skoro akceptowana jest inność katolików. (...) Nie widzę powodu, żeby homoseksualiści nie adoptowali dzieci. Nie znam pary homoseksualnej, w której byłaby przemoc wobec dzieci, a znam mnóstwo heteroseksualnych par, uświęconych sakramentem, które stosują przemoc wobec dzieci – przekonywała feministka.

Środa stwierdziła, że "bardzo wiele rodzin w Polsce jest homoseksualnych w tym sensie, że samotna kobieta wychowująca dziecko i żyjąca ze swoją matką, no to jest klasyczny przykład homoseksualnej rodziny". – Na to jakoś dajemy zgodę. Dlaczego dwóch kochających się mężczyzn, żyjących ze sobą od wielu lat, nie ma mieć związku partnerskiego, małżeństwa i prawa do adopcji dzieci? – pytała.

Wypowiedziała się też na temat lekcji religii, które jej zdaniem powinny całkowicie zostać usunięte ze szkół. – Donald Tusk ma silną wolę polityczną i potrafi przeprowadzić wiele spraw, natomiast nie w kwestii Kościoła. Nie będzie zadzierał z Kościołem, kiedy musi utrzymać koalicję. Boli mnie brak tej świadomości, że w lekcje religii to zmarnowane godziny – ocenił Magdalena Środa.

