Ambasador USA ogłosił, który kraj może przejąć dowództwo NATO w Europie

Matthew Whitaker, stały przedstawiciel Stanów Zjednoczonych przy NATO, powiedział, że długoterminowym "ambitnym celem" Waszyngtonu jest to, aby Berlin wyznaczył naczelnego dowódcę sił sojuszniczych w Europie. Ameryka chce, aby Stary Kontynent wziął na swoje barki większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.

Ambasador USA stwierdził, że prezydent Donald Trump w pełni rozumie znaczenie Sojuszu i że poparcie Waszyngtonu dla kluczowego artykułu 5. dotyczącego wzajemnej obrony pozostaje "niezachwiane".

W Europie USA stawiają na Niemcy

Whitaker pochwalił Niemcy za pomoc w uzgodnieniu nowego celu wydatkowego NATO, zgodnie z którym sojusznicy mają przeznaczać 3,5 proc. PKB na siły zbrojne i 1,5 proc. na szersze kwestie związane z bezpieczeństwem.

Dyplomata nazwał Berlin "jasnym przykładem" dla innych sojuszników i wezwał ich do pójścia w ślady Niemiec we "wzmacnianiu zdolności odstraszających Sojuszu i wspieraniu Ukrainy".

Zapytany, czy silniejsza militarnie Europa będzie stwarzać trudności Stanom Zjednoczonym, ambasador odpowiedział: – Z niecierpliwością czekam na dzień, w którym Niemcy przybędą do USA i powiedzą: "jesteśmy gotowi objąć stanowisko naczelnego dowódcy sił sojuszniczych".

Jego zdaniem, "być może za 15 lat, a może wcześniej" Europa będzie gotowa "przejąć prawdziwe przywództwo, jakie Stany Zjednoczone wykazały w ciągu ostatnich 76 lat", od momentu powstania NATO.

NATO czeka historyczna zmiana?

W odpowiedzi generał porucznik Wolfgang Wien, przedstawiciel Niemiec w komitecie wojskowym NATO, stwierdził, że był "trochę zaskoczony" amerykańską propozycją w sprawie wyznaczenia przez RFN naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie.

Przez całą historię NATO, począwszy od 1951 r., stanowisko to zajmował zawsze czterogwiazdkowy generał amerykański. Obecnie piastuje je generał Sił Powietrznych USA Alexus Grynkewich, który w lipcu br. złożył wizytę w Polsce.

