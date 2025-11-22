Watykan: Meksykanin nuncjuszem w Algierii

Ojciec Święty mianował nuncjuszem apostolskim w Algierii abp. Javiera Herrerę Coronę, arcybiskupa tytularnego Vulturara, dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Republice Konga i Gabonie – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Nowy nuncjusz w Algierii

Abp Javier Herrera Corona urodził się 15 maja 1968 r. w Autlán (Meksyk). Święcenia kapłańskie przyjął 21 września 1993 r., i został inkardynowany do diecezji Autlán. Uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. Dołączył do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej 1 lipca 2003 r. i pracował w przedstawicielstwach papieskich w Pakistanie, Peru, Kenii, Wielkiej Brytanii i na Filipinach. Był też szefem misji studyjnej Stolicy Apostolskiej w Hong Kongu. Jest ona uważana za jedną z najbardziej strategicznych misji Watykanu na świecie. Pełni funkcję biura łącznikowego z diecezjami katolickimi we wszystkich 33 prowincjach Chińskiej Republiki Ludowej. Ponieważ Watykan nie nawiązał jeszcze stosunków dyplomatycznych z ChRL, nie posiada nuncjatury w Pekinie. Dlatego na początku lat 90. zdecydowano się wyznaczyć osobę w Hongkongu, powiązaną z nuncjaturą w Manili, ale mieszkającą w tym mieście, a więc jak najbliżej Chin. Jest to w zasadzie „biuro jednoosobowe”, z personelem pracującym w niepełnym wymiarze godzin, wykonującym głównie prace sekretarskie oraz tłumaczenia z języka chińskiego i na język chiński.

5 lutego 2022 r. papież Franciszek mianował go nuncjuszem apostolskim w Republice Konga i Gabonie, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa i przydzielając stolicę tytularną Vulturara. Sakrę biskupią przyjął 23 kwietnia 2022 roku z rąk sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolina.

Oprócz hiszpańskiego mówi także po angielsku, włosku i francusku.

Stolica Apostolska i Algieria nawiązały stosunki dyplomatyczne 6 marca 1972 roku.

