Ekstradycja Ukraińca do Niemiec. Stanie przed sądem za atak na Nord Stream

W czwartek, po ponad trzech miesiącach aresztu tymczasowego, Włochy przekazały Niemcom 49-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o ataki na gazociągi NordStream, do których doszło w 2022 roku.

Serhij K. próbował uniknąć ekstradycji. Wielokrotnie bezskutecznie odwoływał się do włoskich sądów. Ukrainiec podjął strajk głodowy, przebywając w areszcie, po to, aby doprowadzić do opóźnienia lub zablokowania ekstradycji. W ubiegłym tygodniu najwyższy sąd Włoch wydał decyzję zatwierdzającą przekazanie mężczyzny niemieckim organom ścigania.

W czwartek Ukrainiec został przetransportowany do Niemiec helikopterem w asyście niemieckich funkcjonariuszy. Po wylądowaniu uzbrojone służby eskortowały go z helikoptera do samochodu. W piątek zostanie doprowadzony przed sędziego śledczego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe, który prawdopodobnie wyda wobec niego nakaz aresztowania.

Niemieckie media informowały wcześniej, że Serhij K. był organizatorem ataku na rosyjsko-niemiecki Nord Stream, a nie, jak wcześniej sądzono, jednym z koordynatorów tej operacji.

Prokuratura w Niemczech twierdzi, że Ukrainiec i jego towarzysze do swojej akcji wykorzystali jacht, który wypłynął z portu w Rostocku. Wynajęli go w Niemczech na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i z pomocą pośredników. Zdaniem niemieckich śledczych nurkowie przyczepili do nitek gazociągu Nord Stream co najmniej cztery ładunki wybuchowe. Później mieli zostać odebrani przez kierowcę i zawiezieni na Ukrainę.

Atak na Nord Stream

Do zniszczenia trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku. Do ataku doszło na głębokości około 80 metrów, na dnie Morza Bałtyckiego.

Polski sąd odmówił wydania Ukraińca Niemcom

17 października Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania władzom niemieckim obywatela Ukrainy Wołodymyra Żurawlowa oraz uchylił zastosowany wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a także nakazał jego niezwłoczne zwolnienie. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania jako podejrzany o wysadzenie Nord Stream.

