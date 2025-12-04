"New York Times" pozywa Pentagon. W tle zarzuty o ograniczanie wolności mediów

W pozwie, złożonym w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, wskazano, że przepisy obowiązujące od października "naruszają zagwarantowane w Konstytucji zasady należytego procesu, wolności słowa i wolności prasy". Według dziennika, nowa polityka ma na celu ograniczenie możliwości dziennikarzy do zadawania pytań urzędnikom i zbierania informacji wykraczających poza oficjalne komunikaty.

21 stron ograniczeń

Aktualnie obowiązujące regulacje Departamentu Obrony wymagają od dziennikarzy podpisania 21-stronicowego formularza, który, jak twierdzi "NYT", narzuca szerokie ograniczenia dotyczące kontaktów ze źródłami, próśb o komentarz czy sposobu gromadzenia informacji. Reporterzy, którzy odmówią podpisania dokumentu, mogą stracić przepustki prasowe, a Pentagon, jak wskazuje pozew, przyznał sobie "nieograniczoną swobodę" w egzekwowaniu przepisów według własnego uznania.W dokumentach sądowych podkreślono również, że dziennikarz może zostać ukarany za przekazanie informacji "niezatwierdzonych przez urzędników", niezależnie od tego, czy informacje są jawne, ani czy zostały pozyskane w Pentagonie czy poza nim.

W pozwie redakcja wnosi o natychmiastowe wstrzymanie wykonania nowych zasad i stwierdzenie, że przepisy są niezgodne z prawem. Tymczasem rzecznik Pentagonu Sean Parnell miał stwierdzić, że resort "jest świadomy pozwu i z niecierpliwością czeka na przedstawienie swoich argumentów w sądzie".

Hegseth ogranicza dostęp mediów

Nowe wytyczne to część szerszej polityki sekretarza obrony Pete’a Hegsetha, który od miesięcy dąży do ograniczenia dostępu korpusu prasowego do Pentagonu. Od początku swojej kadencji Hegseth próbował m.in. usunąć z kompleksu jednego z doświadczonych reporterów NBC News, a następnie odebrał biura kilku ogólnokrajowym redakcjom, zastępując je mediami o profilu konserwatywnym. Wprowadzono także nowe zasady poruszania się dziennikarzy po terenie Pentagonu.

Projekt przepisów pojawił się po raz pierwszy we wrześniu, a ich ostateczna wersja została opublikowana 6 października. Ponad tydzień później kilkudziesięciu akredytowanych dziennikarzy, w tym sześciu pracujących dla "NYT", zwróciło swoje identyfikatory, odmawiając podpisania dokumentu.

Ostre reakcje branży medialnej

Wiele dużych organizacji prasowych, m.in. ABC News, CBS News, CNN, Fox News Media i NBC News, wydało oświadczenia potępiające politykę Pentagonu jako bezprecedensową i zagrażającą fundamentom wolności prasy. Podczas środowej konferencji prasowej prawnik "NYT" poinformował, że prowadzone były rozmowy z innymi redakcjami o przyłączeniu się do pozwu, jednak ostatecznie gazeta zdecydowała się działać samodzielnie.

W pozwie zakwestionowano również przepisy umożliwiające Pentagonowi uznanie reportera za „zagrożenie dla bezpieczeństwa”, co może skutkować natychmiastową utratą akredytacji. Kryteria takiej oceny obejmują, jak wskazuje "NYT" m.in. rzekome nieautoryzowane ujawnienie informacji, nawet jawnych.

