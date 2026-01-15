Spór z Niemcami o polskie flagi. Unijne zniknęły

Flagi wywiesili działacze Ruchu Obrony Granic. Jak podkreśla niemiecki tygodnik "Der Spiegel", aktywiści dokonali tego bez pozwolenia i wbrew woli władz Frankfurtu oraz Słubic. "Od miesięcy flagi te dominują w wizerunku mostu, który w rzeczywistości ma symbolizować niewidzialne granice, zjednoczoną Europę. Dzieje się tak również dlatego, że przez długi czas wisiały na pograniczu kompetencji: zbyt polskie dla Niemiec, zbyt niemieckie dla Polski. Każda strona wskazywała na drugą, a flagi pozostały" – relacjonuje tygodnik.

Paraliż kompetencyjny. Polskie flagi dalej wiszą

Sörea Bollmann, kierownik Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji, podkreśla, że przez długi czas nikt nie chciał zająć się tą kwestią. "Spiegel" wskazuje, że Brandenburski Zarząd Dróg Krajowych odpowiada za utrzymanie mostu, ale to polski zarząd dróg odpowiada za samą drogę od granicy. Z kolei dla Brandenburgii zatwierdzenie wywieszenia flag nie należy do spraw związanych z utrzymaniem mostu.

Jak relacjonuje Bollmann w rozmowie z tygodnikiem, władze Frankfurtu nad Odrą odpowiedziały na działania Ruchu Obrony Granic wywieszeniem wzdłuż mostu flag Unii Europejskiej. Pozwolenie na ich umieszczenie jednak wygasło i po miesiącu flagi unijne zniknęły, tymczasem polskie cały czas wiszą.

Kłopoty lidera Ruchu Obrony Granic. Akt oskarżenia przeciwko Bąkiewiczowi

Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim skierowała pod koniec grudnia ub. r. do sądu akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. Liderowi Ruchu Obrony Granic zarzuca się m.in. znieważenie funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej przejściu granicznego w Słubicach.

W komunikacie przypomniano, że w czasie przesłuchania Robert Bąkiewicz nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, nie złożył wyjaśnień i skorzystał z prawa do odmowy odpowiedzi na pytania.

