Co z tym złotym wiekiem?

GLOBALNE OCHŁODZENIE Donald Trump osiągnął swój cel. Oczy całego świata były w ubiegłym tygodniu zwrócone na jego wystąpienie w Davos. Dzień wcześniej amerykański przywódca próbował przekonywać, jak wspaniale po roku jego rządów radzi sobie amerykańska gospodarka.

Wredne, brzydkie, czepialskie media znów zwróciły jednak uwagę na fakty i statystyki. Nie wynika z nich zaś wcale, że pierwszego dnia urzędowania Trumpa rzeczywiście zaczął się obiecany przez wielkiego, wspaniałego prezydenta „złoty wiek Ameryki”.