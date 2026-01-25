Co z tym złotym wiekiem?
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Co z tym złotym wiekiem?

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump
GLOBALNE OCHŁODZENIE Donald Trump osiągnął swój cel. Oczy całego świata były w ubiegłym tygodniu zwrócone na jego wystąpienie w Davos. Dzień wcześniej amerykański przywódca próbował przekonywać, jak wspaniale po roku jego rządów radzi sobie amerykańska gospodarka.

Wredne, brzydkie, czepialskie media znów zwróciły jednak uwagę na fakty i statystyki. Nie wynika z nich zaś wcale, że pierwszego dnia urzędowania Trumpa rzeczywiście zaczął się obiecany przez wielkiego, wspaniałego prezydenta „złoty wiek Ameryki”.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

