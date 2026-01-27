Europejski kraj celem chińskich służb. Ujawniono niepokojące fakty

Jak podaje brytyjski dziennik "Daily Telegraph", Pekin przez lata prowadził kampanię cyberataków, której celem były telefony wysokich rangą urzędników brytyjskiego rządu. Operacja dotyczyła najbliższych współpracowników kolejnych premierów Wielkiej Brytanii: Borisa Johnsona, Liz Truss i Rishiego Sunaka w latach 2021-2024. Nie wiadomo, czy inwigilowani byli sami szefowie rządu, ale – jak wskazują źródła – działania sięgały "do samego serca Downing Street".

Amerykanie: Inwigilacja trwa. Chińczycy dementują

Akcja chińskich służb, którą określa się mianem Salt Typhoon (Tajfun Soli) miała wykraczać poza Wielką Brytanię. Wśród państw, które zostały nią objęte wymienia się: Stany Zjednoczone, Australię, Kanadę i Nową Zelandię. "Financial Times" przekazał w styczniu, że w ramach tej samej akcji chiński wywiad uzyskał dostęp do poczty elektronicznej osób pracujących w Kongresie USA. Polska Agencja Prasowa zwraca uwagę, że zdaniem amerykańskich źródeł wywiadowczych operacja wciąż trwa, a możliwymi celami mogą być brytyjscy ministrowie.

Chińskie władze dementują oskarżenia o przeprowadzanie cyberataków. Jak zapewnił rzecznik ambasady Chin w Waszyngtonie Liu Pengyu, Pekin "stanowczo sprzeciwia się bezpodstawnym spekulacjom i oskarżeniom" oraz wykorzystywaniu tematu cyberbezpieczeństwa do "oczerniania i zniesławiania Chin".

Podejrzani o szpiegostwo na rzecz Rosji zatrzymani

Pod koniec października ub. r. w stolicy Wielkiej Brytanii zatrzymano trzech mężczyzn podejrzanych o wspieranie rosyjskich służb wywiadowczych. Kreml zaprzeczył doniesieniom o możliwych aktach sabotażu.

Jak poinformowały w czwartek brytyjskie służby, zatrzymani mężczyźni w wieku 44, 45 i 48 lat zostali ujęcie w zachodnim i centralnym Londynie. Obecnie trwają przeszukania w kilku nieruchomościach, a policja zajmująca się zwalczaniem terroryzmu wszczęła postępowanie.

– Obserwujemy wzrost liczby osób, które określilibyśmy mianem "pełnomocników" rekrutowanych przez zagraniczne służby wywiadowcze – powiedział "Guardianowi" Dominic Murphy, szef policji antyterrorystycznej w Londynie.

