USA oddają Wenezueli tankowiec. Pierwsza taka sytuacja

Dwaj amerykańscy urzędnicy, którzy zastrzegali sobie anonimowość, powiedzieli agencji Reutera, że chodzi o pływający pod banderą Panamy supertankowiec M/T Sophia. Nie wyjaśnili, dlaczego Stany Zjednoczone zdecydowały się go zwrócić.

Straż przybrzeżna USA, która prowadzi operacje przechwytywania i zajmowania statków, nie odpowiedziała natychmiast na prośbę o komentarz, podobnie jak wenezuelskie ministerstwo komunikacji.

Sophia została przejęta na Morzu Karaibskim przez amerykańską straż przybrzeżną i wojsko 7 stycznia. Władze Stanów Zjednoczonych oświadczyły wówczas, że to "bezpaństwowy, objęty sankcjami tankowiec floty cieni".

Reuters przypomina, że USA od miesięcy prowadzą działania mające na celu przejęcie tankowców z ropą powiązanych z Wenezuelą. Od końca ubiegłego roku zatrzymano już siedem takich statków.

Atak USA na Wenezuelę. Blokada morska i pojmanie Maduro

Przed świętami Bożego Narodzenia prezydent USA Donald Trump zarządził blokadę wszystkich objętych sankcjami tankowców wpływających do portów w Wenezueli i wypływających z nich.

Na początku stycznia USA przeprowadziły atak na stolicę Wenezueli, Caracas, i pojmały prezydenta kraju Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores. Po przetransportowaniu ich na terytorium Stanów Zjednoczonych, oboje stanęli przed sądem w Nowym Jorku, gdzie usłyszeli zarzuty związane m.in. z handlem narkotykami. Nie przyznali się do winy.

Po schwytaniu Maduro obowiązki prezydenta Wenezueli przejęła jego zastępczyni Delcy Rodriguez, która według Trumpa jest skłonna do współpracy z USA. Trump chce, aby amerykańscy giganci naftowi zainwestowali w podupadły sektor naftowy w Wenezueli 100 mld dolarów.

Wcześniej Trump zagroził Rodriguez, że jeśli nie spełni jego żądań dotyczących dostępu USA do wenezuelskiej ropy, czeka ją gorszy los niż Maduro.

