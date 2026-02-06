USA: Koniec finansowania aborcji i ideologii gender za granicą

Stany Zjednoczone wprowadzają daleko idące ograniczenia w pomocy zagranicznej, wykluczając finansowanie aborcji, ideologii gender oraz programów promujących polityki różnorodności i równości. Decyzję ogłosił Departament Stanu, publikując trzy nowe regulacje, które obejmą niemal całość niemilitarnej pomocy zagranicznej USA.

Podczas Marszu dla Życia w Waszyngtonie wiceprezydent JD Vance zapowiedział „historyczne rozszerzenie” Mexico City Policy – zasad wprowadzonych po raz pierwszy za prezydentury Ronalda Reagana, zakazujących finansowania organizacji promujących aborcję za granicą. Cztery dni później Departament Stanu przedstawił szczegóły: ograniczenia obejmą wszystkie niemilitarne programy pomocy zagranicznej, o łącznej wartości ok. 30 mld dolarów.

Aborcja i gender

Nowe przepisy eliminują także finansowanie działań związanych z ideologią gender i politykami różnorodności, równości i włączenia (DEI). W dokumencie podkreślono, że ideologia gender „zastępuje biologiczną kategorię płci koncepcją zmiennej, subiektywnej tożsamości”, a regulacje zakazują wspierania m.in. „warsztatów, wydarzeń czy filmów promujących ideologię gender”.

Ograniczenia obejmą również pomoc bilateralną oraz agendy ONZ, które – by otrzymać środki z USA – będą musiały wykluczyć z programów promocję aborcji, ideologii gender i DEI.

Poparcie biskupów

Decyzję pozytywnie oceniła Konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych. W opublikowanym oświadczeniu biskupi podkreślili: „Popieramy solidne finansowanie autentycznej pomocy zagranicznej, która ratuje ludzkie życie i afirmuje życie, oraz z uznaniem przyjmujemy nowe polityki, które zapobiegają kierowaniu pieniędzy podatników do organizacji zajmujących się kolonizacją ideologiczną oraz promujących aborcję lub ideologię gender za granicą”.

Nowe regulacje mają wejść w życie 26 lutego 2026 roku, o ile nie zostaną zablokowane przez odwołania prawne. Ogłoszone zmiany nie obejmują obowiązujących grantów, które i tak zostały znacząco ograniczone – w 2025 roku anulowano 87 proc. dotacji nadzorowanych przez USAID, agencję rozwojową USA, włączoną następnie do Departamentu Stanu.