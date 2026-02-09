Po wielkim triumfie Takaichi zapowiada nowelizację konstytucji

Po przytłaczającym zwycięstwie w przedterminowych wyborach do niższej izby japońskiego parlamentu partia premier Sanae Takaichi ma otwartą drogę do daleko idących reform, w tym ustrojowych. Szefowa rządu zapowiada nowelizację ustawy zasadniczej.

Partia Liberalno-Demokratyczna wraz z koalicyjną Japońską Partią Innowacji uzyskała w niedzielę łącznie 352 z 465 miejsc w Izbie Reprezentantów. Większość dwóch trzecich (310 miejsc) pozwala na odrzucanie weta izby wyższej, a także otwiera drogę do zmian ustrojowych.

Po wygranej premier Japonii zapowiada zmiany w konstytucji

Takaichi powiedziała podczas konferencji prasowej w Tokio, że formacja, którą kieruje otrzymała od obywateli silny sygnał, by dokonać zwrotu w polityce. – Nie ma czasu na upajanie się zwycięstwem – powiedziała podczas pierwsza szefowa rządu.

Polityk oznajmiła, że jej rząd podejmie wyzwanie nowelizacji konstytucji. Takaichi, już w poprzednich latach opowiadała się za zmianami w tym zakresie. Chodzi tu o artykuł słynny 9., w celu wzmocnienia Japońskich Sił Samoobrony, czyli japońskiej armii, której formalnie kraj kwitnącej wiśni nie posiada – czego dotyczy wspomniany artykuł – ale w praktyce utrzymuje ją właśnie w formie sił samoobrony.

Będzie agencja wywiadowcza

– Nikt nie pomoże krajowi, który nie ma woli bronić się sam – oświadczyła 64-letnia polityk, zapowiadając powołanie nowej agencji wywiadowczej oraz szybką wizytę w USA i spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem.

W sferze gospodarczej premier nawiązała do spuścizny swojego mentora, zabitego w zamachu byłego premiera Shinzo Abe, deklarując odejście od oszczędności na rzecz stymulowania wzrostu. Takaichi zapowiedziała zerwanie z "nadmiernym rygoryzmem" budżetowym, co ma ożywić rynek. Konkretną ulgą dla obywateli ma być planowane dwuletnie zawieszenie podatku konsumpcyjnego na artykuły spożywcze.

Kim jest Sanae Takaichi?

Sanae Takaichi (ur. 1961 r.) jest pierwszą kobietą premierem w historii Japonii. Została wybrana przez parlament na to stanowisko 21 października 2025 roku. W Japonii od wielu dziesięcioleci dominującą partią jest wspomniana konserwatywno-centroprawicowa Partia Liberalno-Demokratyczna. Ugrupowanie jest u władzy niemal nieprzerwanie od 1955 roku (z krótkimi wyjątkami, kiedy rządziła opozycja).

Takaichi ukończyła ekonomię na Uniwersytecie w Kobe, a później odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Stanach Zjednoczonych. Swoją karierę zaczynała jako asystentka parlamentarzysty, a do parlamentu po raz pierwszy weszła w latach 90. W rządach pełniła wcześniej m.in. funkcję minister ds. wewnętrznych i komunikacji, była też ministrem ds. bezpieczeństwa ekonomicznego oraz szefową Rady Polityki Badawczej w partii. Znana jest z konserwatywnych poglądów, dużego nacisku na politykę bezpieczeństwa i twardego stanowiska wobec Chin.

Zwycięska koalicja zamierza wybrać nowe władze przed 18 lutego, kiedy – według japońskich mediów – podczas sesji parlamentu Takaichi ma zostać ponownie powołana na stanowisko premiera.

