Japonia i Włochy ustanawiają partnerstwo strategiczne

Premier Japonii Sanae Takaichi i szefowa rządu Włoch Giorgia Meloni potwierdziły w piątek w Tokio zacieśnienie współpracy w sferze bezpieczeństwa ekonomicznego, w szczególności w zakresie utrzymania łańcuchów dostaw minerałów krytycznych.

Strategiczne partnerstwo Włochy – Japonia

Przekazano, że relacje Włoch i Japonii zostały podniesione do rangi "specjalnego partnerstwa strategicznego". Takaichi powiedziała na wspólnej konferencji prasowej, że społeczność międzynarodowa stoi w obliczu złożonego kryzysu, a otoczenie strategiczne w regionie Indo-Pacyfiku stało się trudne. Wobec tego ścisła współpraca między podobnie myślącymi krajami jest ważniejsza niż kiedykolwiek.

Meloni, która odwiedziła Japonię po raz trzeci w ciągu trzech lat, podkreśliła znaczenie nowej formy relacji. – Wierzymy w ten sojusz, wierzymy w tę współpracę – oznajmiła włoska premier, podkreślając, że Rzym i Tokio mają zbliżone podejście do wyzwań globalnych, od sztucznej inteligencji po tematykę masowej migracji.

Takaichi i Meloni zaznaczyły, że Japonia i Włochy, państwa członkowskie grupy G7, dążą do zmniejszenia zależności od Chin, które dominują w produkcji metali ziem rzadkich i bywają oskarżane o stosowanie "przymusu ekonomicznego". Mówiły również o kwestiach bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku i strefie euroatlantyckiej jako zagadnieniach "nierozłącznych", zwłaszcza w kontekście presji militarnej Pekinu, czego obawia się Japonia oraz inwazji Rosji na Ukrainę, która z kolei nie leży w interesie Italii.

Meloni i Takaichi zapowiedziały powołanie organu konsultacyjnego ds. współpracy w kosmosie oraz potwierdziły zaangażowanie w trójstronny projekt budowy myśliwca nowej generacji (GCAP), realizowany wraz z Wielką Brytanią.

Japonia jest jedną z największych gospodarek świata. W danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego z listopada pod względem nominalnego PKB – choć to tylko jeden z wielu mierników – zajmuje obecnie 5. miejsce na świecie za USA, Chinami, Niemcami i Indiami.

Spotkanie Meloni z Takaichi w Tokio

Media zwracają uwagę, że wizyta Meloni w Japonii odbywa się w roku jubileuszu 160-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między obu państwami.

Sanae Takaichi (ur. 1961 r.) jest pierwszą kobietą premierem w historii Japonii. Została wybrana przez parlament na to stanowisko premiera 21 października 2025 roku. W Japonii od wielu dziesięcioleci dominującą partią jest konserwatywno-centroprawicowa Liberal Democratic Party (LDP). Ugrupowanie jest u władzy niemal nieprzerwanie od 1955 roku (z krótkimi wyjątkami, kiedy rządziła opozycja). Polityk jest znana z konserwatywnych poglądów, dużego nacisku na politykę bezpieczeństwa i umiarkowanie twardego stanowiska wobec Chin.

