Afera w Brukseli. Policja wkroczyła do biur KE

Jak poinformował brytyjski dziennik "Financial Times", przeszukanie objęło między innymi departament budżetu, natomiast dochodzenie w sprawie prowadzi Prokuratura Europejska (EPPO).

Rzecznik EPPO Tine Hollevoet powiedziała belgijskiej gazecie "De Morgen", że celem przeszukania siedziby KE było "zbieranie dowodów w ramach toczącego się śledztwa". Jak podkreśliła, nie może udzielić żadnych dodatkowych informacji. Jako powód wskazała dobro dochodzenia i jego rezultatów.

Podejrzana transakcja. Te instytucje odmówiły komentarza

Polsat News podaje, że komentarza dla dziennika mieli odmówić Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Oszustwom (OLAF), a także belgijska policja federalna.

Źródła "Financial Timesa" wskazują, że sprzedaż 23 nieruchomości państwowemu belgijskiemu funduszowi majątkowemu Federal Participation and Investment Company (SFPIM) nastąpiła w 2024 roku, gdy komisarzem UE do spraw budżetu był Johannes Hahn. Po zakończeniu kadencji polityk objął natomiast funkcję specjalnego wysłannika Unii Europejskiej na Cyprze. Łączna kwota transakcji, która zwróciła uwagę służb wyniosła 900 mln euro.

Rzecznik Komisji Europejskiej zapewnił, że Bruksela ma pełne przekonanie, iż "proces (sprzedaży) został przeprowadzony przy pełnym poszanowaniu zasad".

### Była wiceprzewodnicząca KE zatrzymana

W grudniu ub. r. Federica Mogherini, była szefowa dyplomacji UE i była wiceprzewodnicząca KE, została zatrzymana przez służby.

Prokuratura Europejska poinformowała, że we wtorek przeprowadzono przeszukania w brukselskiej służbie dyplomatycznej Unii Europejskiej (ESDZ) oraz w kilku budynkach Kolegium Europejskiego w Brugii w ramach śledztwa dotyczącego możliwych oszustw przy wykorzystaniu funduszy UE.

W sumie aresztowano trzy osoby.

Śledztwo ma na celu wykrycie podejrzeń o faworyzowanie i potencjalnie nieuczciwą konkurencję przy przyznawaniu przez ESDZ prestiżowemu Kolegium Europejskiemu dziewięciomiesięcznego programu szkoleniowego dla przyszłych europejskich dyplomatów.

Według Europejskiej Prokuratury, domniemane wydarzenia miały miejsce w latach 2021–2022, a potencjalne przestępstwa obejmują: "oszustwa przy udzielaniu zamówień publicznych, korupcję, konflikt interesów i naruszenie tajemnicy zawodowej".

Czytaj też:

Rząd przyjął kluczowy projekt. Wielka pożyczka z UECzytaj też:

Unijna pożyczka dla Ukrainy. PE podjął ważne decyzje