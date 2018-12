Stany Zjednoczone stawiają Rosji ultimatum. "Dajemy 60 dni"

– USA dają Rosji 60 dni na powrót do przestrzegania traktatu rozbrojeniowego INF – poinformował w Brukseli sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Jeśli Rosja nie zastosuje się do ultimatum, to Waszyngton rozpocznie procedurę wyjścia z tego układu.

Pompeo zapewnił, że USA będą się konsultowały z państwami europejskimi w sprawie kolejnych kroków waszyngtońskiej administracji w tej kwestii. – Strategicznie nie ma sensu być jedynym państwem, które przestrzega traktatu INF – wyjaśnił. – Rosja ma ostatnią szansę, aby powrócić do przestrzegania traktatu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu INF – powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Traktat INF, czyli "Układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu" został zawarty 8 grudnia 1987 w Waszyngtonie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. Dotyczył on całkowitej likwidacji arsenałów rakietowych pocisków balistycznych pośredniego (IRBM) oraz średniego zasięgu (MRBM) obu stron, a także zakazu jej produkcji, przechowywania i używania.