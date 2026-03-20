Izrael zabił kolejnego wojskowego Iranu. "Tchórzliwy atak"

Siły izraelskie rozpoczęły w piątek kolejną falę ataków na Iran. Uderzenie przeprowadzono dzień po apelu Donalda Trumpa, by nie atakować irańskich gazociągów.

W wyniku bombardowań śmierć poniósł rzecznik armii. O śmierci wojskowej informacje przekazała telewizja irańska. "Generał brygady Ali Mohammad Naini, rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, zginął męczeńską śmiercią" – podała agencja Tasnim powiązana z armią.

Ali Mohammad Naini był rzecznikiem armii od 2024 r.

Kolejny atak na Iran

Jak przekazało BBC, celem nowej operacji wymierzonej w Teheran stała się "infrastruktura irańskiego reżimu". W stolicy Iranu doszło do silnych eksplozji.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zaznaczył, że działania przeciwko Iranowi będą kontynuowane "tak długo, jak będzie to konieczne".

Z kolei państwa Zatoki Perskiej przechwyciły liczne drony i rakiety wystrzelone z terytorium Iranu. Władze w Dausze potępiły uderzenie w swoje instalacje gazowe, natomiast Arabia Saudyjska ostrzegła przed dalszymi wzrostami cen ropy.

Netanjahu: Iran jest zdziesiątkowany

Premier Izraela Benjamin Netanjahu, cytowany przez agencję Reutera, przekazał podczas czwartkowej konferencji prasowej, że aktualnie niszczone są "fabryki wytwarzające komponenty do produkcji rakiet balistycznych oraz broni jądrowej, którą próbuje wyprodukować Iran".

Premier zaznaczył, że siły izraelsko-amerykańskie "wygrywają" wojnę na Bliskim Wschodzie, a Iran "jest dziesiątkowany". Netanjahu wskazał, że po 20 dniach przeprowadzania ataków z powietrza Teheran "nie ma już zdolności do wzbogacania uranu ani produkcji rakiet balistycznych". Polityk nie przedstawił jednak żadnych dowodów na potwierdzenie tej tezy.

Szef izraelskiego rządu zapewnił jednocześnie, że irański arsenał rakietowy i dronów jest masowo osłabiany i zostanie zniszczony.

Benjamin Netanjahu zabrał również głos na temat ewentualnego obalenia reżimu w Iranie. – To od Irańczyków zależy, by wyrazić taką wolę, by wybrać moment i stanąć na wysokości zadania – podkreślił.

