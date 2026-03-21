Teheran reaguje na decyzję Londynu: Starmer naraża życie Brytyjczyków

Władze Wielkiej Brytanii zatwierdziła rozszerzenie dostępu siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych do brytyjskich baz w celu przeprowadzenia operacji wymierzonych w irańskie rakiety zagrażające żegludze w Cieśninie Ormuz.

Wielka Brytania pozwoliła USA skorzystać z baz

Spotkanie ministrów na którym zapadła ostateczna decyzja odbyło się w piątek. W opublikowanym po jego zakończeniu oświadczeniu rząd w Londynie potwierdził, że "umowa o wykorzystaniu przez Stany Zjednoczone baz brytyjskich do zbiorowej samoobrony regionu obejmuje amerykańskie operacje obronne mające na celu zniszczenie wyrzutni rakietowych i zdolności wykorzystywanych do atakowania statków w Cieśninie Ormuz".

Londyn wzywa do zakończenia wojny

Londyn nadmienił, że stosunek Wielkiej Brytanii do trwającego konfliktu nie ulega zmianie i wezwał do pilnej deeskalacji i szybkiego zakończenia wojny.

Aragczi: Starmer naraża Brytyjczyków na niebezpieczeństwo

Decyzję władz brytyjski potępił Teheran. Minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi napisał w mediach społecznościowych, że Iran skorzysta ze swojego prawa do samoobrony.

"Zdecydowana większość Brytyjczyków nie chce brać udziału w wojnie izraelsko-amerykańskiej z Iranem. Ignorując własny naród, pan Starmer naraża życie Brytyjczyków na niebezpieczeństwo, pozwalając na wykorzystanie brytyjskich baz do agresji przeciwko Iranowi" – stwierdził.

Oświadczenie czołowych polityków europejskich

Przypomnijmy, że w czwartek premierzy bądź prezydenci Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Holandii i Japonii wystosowali oświadczenie, w którym wyrazili gotowość do wniesienia wkładu w działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego przepływu statków przez cieśninę Ormuz. Co ciekawe, za zaistniałą sytuację obwinili Iran.

Macron, Starmer i pozostali wyrazili głębokie zaniepokojenie eskalacją konfliktu, wzywając jednocześnie Iran do "natychmiastowego zaprzestania gróźb, układania min, ataków dronów i rakiet oraz innych prób zablokowania cieśniny dla żeglugi handlowej".

Czytaj też:

Rakiety i drony latają nad Zatoką. Izrael wzywa część Bejrutu do ewakuacji