Chiny rozpoczęły przygotowania do wojny podwodnej z USA

Poinformowała o tym agencja Reutera po przeanalizowaniu danych dotyczących ruchu 42 statków badawczych na przestrzeni ponad pięciu lat oraz dokumentów chińskiego rządu i uniwersytetów, w tym badań naukowych i artykułów w czasopismach specjalistycznych.

Według tych doniesień, chińskie statki badawcze prowadzą zakrojone na szeroką skalę operacje mapowania i monitorowania podwodnego terenu nie tylko w pobliżu wód terytorialnych, ale także na trzech oceanach – Spokojnym, Indyjskim i Arktycznym.

Jako przykład Reuters podał dane dotyczące działalności statku badawczego Dong Fang Hong 3, należącego do Ocean University of China. W latach 2024-2025 statek pływał po Oceanie Indyjskim, u wybrzeży Tajwanu i wyspy Guam na zachodnim Pacyfiku, gdzie znajduje się kluczowy amerykański węzeł wojskowy w Azji: bazy morskie i lotnicze obsługujące okręty podwodne i bombowce strategiczne.

W październiku 2024 r. sonda Dong Fang Hong 3 przetestowała swój zaawansowany zestaw czujników oceanicznych zdolny do wykrywania obiektów podwodnych w pobliżu Japonii i ponownie odwiedziła ten obszar w maju 2025 r. W marcu ub.r. sonda przemierzyła kręte trasy między Sri Lanką a Indonezją, zbliżając się do Cieśniny Malakka, kluczowego punktu przecięcia szlaków międzynarodowego handlu morskiego.

Eksperci i urzędnicy Marynarki Wojennej USA twierdzą, że Chińczycy zbierają dane, które pozwolą im na wgląd w warunki podwodne, niezbędne do skuteczniejszego rozmieszczania okrętów podwodnych i polowań na nie.

Ryan Martinson, adiunkt w US Naval War College, specjalizujący się w chińskiej strategii morskiej, nazwał skalę badań "absolutnie zdumiewającą". – Przez dekady Marynarka Wojenna USA mogła polegać na swojej przewadze w zakresie wiedzy o domenach walki morskiej. Chiny grożą podważeniem tej przewagi – ocenił.

Dane Reutersa pokazują, że Chiny aktywnie eksplorują wody o znaczeniu militarnym – wokół Filipin, Guam i Hawajów oraz w pobliżu amerykańskich instalacji wojskowych na atolu Wake na północnym Pacyfiku.

– Chiny mają teraz wielką szansę na wzmocnienie swojej pozycji, biorąc pod uwagę przedłużającą się wojnę w Iranie i fakt, że uwaga USA jest w dużej mierze odwrócona od regionu azjatyckiego – powiedziała Yun Sun, analityczna waszyngtońskiego think tanku Stimson Center.

