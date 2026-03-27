Kanada: Nowa ustawa zagrożeniem dla wolności religijnej

Wczesnym wieczorem w środę 25 marca posłowie z Partii Liberalnej i Bloku Quebecu, w głosowaniu 186 do 137 przyjęli projekt ustawy C-9, znany jako "Ustawa o zwalczaniu nienawiści”. Posłowie Partii Konserwatywnej, Nowej Partii Demokratycznej i Partii Zielonych zagłosowali przeciwko projektowi ustawy, co stanowi rzadki przykład jedności między partiami, które zazwyczaj są sobie przeciwne. Projekt ustawy trafi teraz do kanadyjskiego Senatu, który pełni rolę formalną, w celu rozpatrzenia.

Organizacja Koalicja na rzecz Życia (Campaign Life Coalition – CLC) ostro skrytykowała przyjęcie projektu ustawy C-9 i wezwała "chrześcijan oraz obrońców życia do przygotowania się na rosnącą wrogość”.

– Wraz z przyjęciem ustawy C-9 w Izbie Reprezentantów chrześcijanie i obrońcy życia z wielkim prawdopodobieństwem staną w obliczu zupełnie nowego poziomu wrogości, ponieważ otwierają się drzwi do rzeczywistych prześladowań pod płaszczykiem rzekomej praworządności – skomentował kierownik kampanii CLC David Cooke, który jest również pastorem chrześcijańskim. Zauważył, iż projekt ustawy C-9 został przedstawiony jako mający na celu zwalczanie "nienawiści”, ale w rzeczywistości jest to projekt, który według przywódców religijnych z różnych wspólnot wyznaniowych "może prowadzić do oskarżeń o nienawiść wobec wierzących – upoważnia ideologicznie nastawionych funkcjonariuszy policji i sędziów do tego, by po raz pierwszy zaatakować samo Słowo Boże w kwestiach życia, rodziny i wiary”.

– Musimy przygotować się na nadchodzącą walkę – powiedział Cooke zachęcają do umocnienia wiary w "Tego, który odniósł ostateczne zwycięstwo nad każdym wrogiem, czego dowodem jest Jego zmartwychwstanie”.

Walka o obronę wolności religijnej

Dyrektor ds. operacji politycznych CLC, Jack Fonseca, zauważył, że projekt ustawy C-9 musi zostać powstrzymany w Senacie, ale przyznał, że będzie to trudna walka, ponieważ większość senatorów została mianowana przez byłego liberalnego premiera Justina Trudeau.

– Walka o obronę wolności religijnej w Kanadzie przeniosła się teraz do Senatu, który, niestety, Justin Trudeau przez ostatnią dekadę zapełnił antychrześcijańskimi bigotami, takimi jak Kristopher Wells, radykalny aktywista LGBT, który, jak podejrzewam, z radością skorzysta z okazji, by uznać fragmenty Biblii za "mowę nienawiści" – powiedział.

Mimo to Fonseca zauważył, że zawsze jest nadzieja, że sytuacja może się odwrócić.

– Wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, aby zasypali senatorów telefonami, e-mailami, komentarzami w mediach społecznościowych i, jeśli to możliwe, osobistymi wizytami. Chrześcijan zachęcamy również do wzmocnienia tych wysiłków duchowo poprzez szczególną modlitwę i post od teraz do ostatecznego głosowania w trzecim czytaniu w Senacie. Bóg odpowiada tym, którzy proszą o pomoc – powiedział.

Projekt ustawy C-9 został skrytykowany przez ekspertów konstytucyjnych jako umożliwiający policji i rządowi ściganie osób uznanych za naruszające "uczucia” innych w "nienawistny” sposób. Projekt ustawy został przedstawiony w zeszłym roku przez ministra sprawiedliwości Seana Frasera.

Usunięcie wyjątku religijnego, czyli nie obejmowania tą ustawą instytucji religijnych, spotkało się z potępieniem ze strony Kanadyjskiej Konferencji Biskupów Katolickich, która opublikowała list otwarty krytykujący proponowaną poprawkę i wzywający do jej uchylenia.

