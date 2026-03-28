"Ten kraj nas nie chce". Ukraińcy wyjeżdżają

Fiński portal Yle ujawnił wyniki badań, z których wynika, że prawie 50 proc. osób, które uciekły przed wojną na Ukrainie, zdążyły już wyjechać.

Jak podaje Polsat News, chodzi o dużą grupę, bo kraj ten opuściło już około 40 tys. osób z Ukrainy. Uchodźcy jako główną przyczynę trudności wskazują barierę językową. Finowie coraz częściej oczekują bowiem nauki ich ojczystego języka, nawet jeśli chodzi o stosunkowo proste prace, takie jak pomoc na farmie. W efekcie nawet po wysłaniu kilkudziesięciu CV tygodniowo, kandydat nie otrzymuje odpowiedzi zwrotnej.

Przejmująca historia 25-letniej Ukrainki. "Starałam się zrobić wszystko"

Serwis Yle przytacza historię 25-letniej Ukrainki, która mimo znajomości czterech języków i posiadanych certyfikatów, a także doświadczeniach w usługach i gastronomii, od pół roku nie może znaleźć pracy w Finlandii. Kobieta podkreśla, że czuje się w tym kraju niechciana.

– Niestety, moje życie w Finlandii się nie udało. Starałam się zrobić wszystko, co mogłam. Czuję, że ten kraj nie chce nas tutaj – tłumaczy obywatelka Ukrainy.

Ostatecznie kobieta zdecydowała się na przeprowadzkę do sąsiedniej Estonii, gdzie podobno łatwiej o znalezienie etatu.

Mimo pracy i legalnego pobytu, Ukraińcy chcą opuścić Polskę

Praca i legalny pobyt nie gwarantują jednak, że Ukraińcy zostaną w Polsce. Nawet 650 tys. pracujących migrantów może w przyszłości wyjechać.

W Polsce legalnie przebywa ponad 1,5 mln obywateli Ukrainy. Około 964 tys. posiada numer PESEL, 482 tys. zezwolenie na pobyt czasowy, a niespełna 58 tys. pobyt stały. Ukraińcy są dziś istotną częścią polskiego rynku pracy – 854 tys. osób jest ubezpieczonych w ZUS, co stanowi ok. 5 proc. wszystkich ubezpieczonych.

Jak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którego wyniki przytoczyła pod koniec ubiegłego roku "Rzeczpospolita", około 650 tys. pracujących Ukraińców w przyszłości opuści polski rynek pracy. Są to m.in. wysoko wykwalifikowani specjaliści o dużej mobilności zawodowej oraz osoby silnie związane emocjonalnie z Ukrainą.

