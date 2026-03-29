72,5 mln dolarów odszkodowania. Bank of America zawiera ugodę ws. Epsteina

Jak informuje Reuters, powołując się na dokumenty opublikowane w piątek, pozew został wniesiony przez kobiety oskarżające bank o ułatwianie wykorzystywania seksualnego przez Jeffreya Epsteina

Bank miał przedkładać zysk ponad bezpieczeństwo kobiet

Pozew zbiorowy został złożony w październiku ubiegłego roku przez kobietę występującą pod pseudonimem Jane Doe. Oskarżono w nim drugi co do wielkości bank w USA o ignorowanie podejrzanych transakcji finansowych związanych z Epsteinem, mimo mnóstwa informacji na temat jego działalności przestępczej. Według pozwu, bank miał przedkładać zysk nad bezpieczeństwo ofiar.

Bank of America odrzucił zarzuty. W oświadczeniu przekazał, że nie ułatwiał przestępstw związanych z handlem ludźmi w celach seksualnych, a zawarta ugoda pozwala zakończyć postępowanie. Wcześniej wskazywał, że świadczył jedynie rutynowe usługi klientom, co do których nie było wówczas wiadomo o powiązaniach z Epsteinem, a zarzuty o szersze zaangażowanie określał jako nieprawdziwe i bezpodstawne.

Najkorzystniejsze rozwiązanie

Jak podaje Reuters, pełnomocnicy powódek, David Boies i Bradley Edwards, uznali ugodę za najkorzystniejsze rozwiązanie, argumentując, że wiele poszkodowanych doznało krzywdy lata temu i potrzebuje obecnie wsparcia finansowego. Z dokumentów wynika, że mogą oni ubiegać się o wynagrodzenie w wysokości do 30 proc. kwoty ugody, czyli ok. 21,8 mln dolarów.

W styczniu sędzia rozpatrujący tę sprawę orzekł, że bank musi stawić czoła zarzutom, iż świadomie czerpał korzyści z procederu handlu ludźmi prowadzonego przez Epsteina. W pozwie wskazano m.in. na transakcje obejmujące płatności na rzecz Epsteina powiązane z Leon Black, współzałożycielem Apollo Global Management. Black zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego w 2021 r. po ujawnieniu, że zapłacił Epsteinowi 158 mln dolarów za usługi doradztwa podatkowego i majątkowego.

