"Niewidzialna" wojna o przewagę: Chiny mapują dno oceanów

W tej historii nie ma efektownych eksplozji. Jest za to monotonna, niemal hipnotyczna geometria: statek badawczy płynie w ciasnych, równoległych liniach, zawraca, znów przecina tę samą wodę, jakby ktoś rysował po mapie kratkę. Według portalu Reuters jednostka „Dong Fang Hong 3” czyli okręt o wymownej nazwie „Czerwona Łódź Wschodu 3” w latach 2024 i 2025 kursował tam i z powrotem w pobliżu Tajwanu oraz amerykańskiego bastionu na Guamie, a w marcu 2025 roku „przeczesał” akwen między Sri Lanką i Indonezją, czyli podejścia do cieśniny Malakka, jednego z najważniejszych wąskich gardeł świata. Oficjalnie celem pracy tej łodzi są badania naukowe poświęcone klimatowi i oceanografii. W praktyce jej zadaniem pozostaje zbieranie danych, bez których wojna podwodna jest jak boksowanie się w ciemnym pokoju.