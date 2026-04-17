Alarm bombowy w domu brata papieża. Służby w akcji

Następnego ranka policja w New Lenox poinformowała, że po dokładnym przeszukaniu groźba okazała się bezpodstawna. O incydencie poinformowały lokalne media.

Nikt nie został ranny, a ewakuowani mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów. Trwa śledztwo w sprawie źródła zagrożenia. Policja podkreśliła, że tego rodzaju fałszywe zgłoszenia są przestępstwem.

Kilka dni wcześniej prezydent USA Donald Trump w poście na swojej platformie "Truth Social" pochwalił drugiego brata papieża, Louisa Prevosta, jednocześnie krytykując wypowiedzi Leona XIV na temat konfliktu USA w Iranie i jego wezwania do pokoju.

Zażyłość między braćmi. Wymowny gest podczas inauguracji pontyfikatu Leona XIV

Podczas ubiegłorocznej inauguracji pontyfikatu Leona XIV w Watykanie nie było tylko uścisku dłoni między braćmi Prevost. Leon XIV pokusił się o bardziej serdeczny gest.

Kiedy Louis Prevost, najstarszy z trzech braci Prevost z Chicago, podszedł do swojego brata w papieskich szatach w eleganckim dwurzędowym garniturze i wyciągnął do niego rękę, młodszy brat początkowo nie wiedział, jak zareagować. W końcu ciepło objął nieco wyższego i mocno zbudowanego Louisa i pozwolił mu serdecznie poklepać się po plecach.

Włoski kanał telewizyjny Rai Uno pokazał kilkakrotnie wzruszającą scenę, która miała miejsce na Placu św. Piotra po Mszy z okazji inauguracji pontyfikatu papieża Leona XIV.

Louis Prevost, mieszkaniec Florydy, dołączył do oficjalnej delegacji USA, której przewodniczyli wiceprezydent James David Vance i sekretarz stanu Marc Rubio. Według doniesień, John, drugi najstarszy z braci Prevost, odwiedził już swojego brata Roberta – Leona XIV w jego rezydencji na obrzeżach Watykanu w poprzednich dniach.

