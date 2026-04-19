"Koniec z byciem miłym facetem". Spięcie na linii Waszyngton – Teheran

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że USA nie mają podstaw do tego, by pozbawiać Teheranu prawa do rozwijania technologii nuklearnych.

Prezydent Iranu uderza w Trumpa. Ten znów grozi

– Prezydent USA Donald Trump mówi, że Iran nie może korzystać ze swoich praw nuklearnych. (…) Kim on jest, aby pozbawiać naród jego praw? – powiedział prezydent Iranu, cytowany przez agencję Reuters, powołując się na irańską agencję informacyjną ISNA.

Po stanowczych słowach Pezeszkiana amerykański przywódca jeszcze bardziej naciska na Iran ws. zaakceptowania oczekiwań USA. Z ust Donalda Trumpa padły również kolejne groźny.

Z informacji przekazanej za pośrednictwem mediów społecznościowych przez reportera ABC Jonathana Karla wynika, iż prezydent USA stwierdził, że Iran dopuścił się "poważnego naruszenia" zawieszenia broni. Mimo to, ma uważać, że porozumienie pokojowe wciąż jest osiągalne. – To się stanie. Tak czy inaczej. W miły lub trudny sposób. To się wydarzy – oświadczył Trump, odnosząc się do zakończenia wojny.

– Oferujemy bardzo sprawiedliwe i rozsądne porozumienie i mam nadzieję, że Iran je przyjmie – powiedział amerykański przywódca, po czym zagroził: "Jeśli Iran nie zdecyduje się na porozumienie, Stany Zjednoczone zamierzają zniszczyć każdą elektrownię, każdy most w Iranie. Koniec z byciem miłym facetem".

Współpraca ws. wzbogaconego uranu? Iran zaprzecza wersji Trumpa

Donald Trump powiedział w piątek agencji Reuters, że Stany Zjednoczone będą współpracować z Iranem w celu odzyskiwania wzbogaconego uranu i sprowadzania go z powrotem do Stanów Zjednoczonych. – Zamierzamy to zrobić. Wkroczymy do Iranu w spokojnym tempie, zejdziemy na dół i zaczniemy wykopywać przy użyciu dużego sprzętu… Dostarczymy to z powrotem do Stanów Zjednoczonych – mówił Donald Trump w wywiadzie telefonicznym.

Iran zaprzeczył, jakoby zgodził się na przekazanie Stanom Zjednoczonym swojego wzbogaconego uranu. – Wzbogacony uran z Iranu nie będzie nigdzie przekazywany; przekazywanie uranu Stanom Zjednoczonym nie jest dla nas opcją – powiedział później rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmaeil Baghaei w państwowej telewizji.

"Pieniądze na wojnę". Zełenski krytykuje decyzję USACzytaj też:

Trump chwali Izrael. "Udowodnił, że jest wspaniałym sojusznikiem USA"Czytaj też:

Napięcia między Leonem XIV a Trumpem. Vance odniósł się do sprawy