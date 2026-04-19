"Pieniądze na wojnę". Zełenski krytykuje decyzję USA

Departament Skarbu USA wydał nową licencję, która na miesiąc wyłącza spod sankcji sprzedaż rosyjskiej ropy już załadowanej na tankowce.

Licencja dotyczy rosyjskiej ropy i produktów ropopochodnych załadowanych na statki przed 17 kwietnia. Zwolnienie z sankcji obowiązuje do 16 maja.

To już druga taka decyzja Waszyngtonu w sprawie rosyjskiej ropy od rozpoczęcia wojny z Iranem. Poprzednia licencja wygasła 11 kwietnia.

Restrykcje zostały złagodzone w związku z gwałtownym pogorszeniem sytuacji na rynkach energetycznych po wybuchu wojny w Zatoce Perskiej, rozpętanej przez USA i Izrael.

Zełenski krytykuje decyzję USA

Decyzję USA skrytykował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

twitter

"Każdy dolar zapłacony za rosyjską ropę to pieniądze na wojnę" – napisał na platformie X.

Dodał, że te środki przekładają się na "niszczycielskie" ataki Rosji na Ukrainę.

Zdaniem prezydenta Ukrainy na morzu jest ponad 110 tankowców z ponad 12 mln ton rosyjskiej, która "znów może być sprzedawana bez żadnych konsekwencji".

"To 10 miliardów dolarów – pieniądze, które bezpośrednio przekładają się na kolejne ataki na Ukrainę" – dodał.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że „dlatego ważne jest, aby rosyjskie tankowce były zatrzymywane, by nie pozwalać im dostarczać ropy do portów”.

„Eksport ropy agresora musi maleć, a długodystansowe sankcje Ukrainy nadal działają na rzecz tego celu. Jestem wdzięczny każdemu z naszych wojowników za ich precyzję i dziękuję wszystkim partnerom, którzy pomagają zwiększać presję na Rosję za tę wojnę” – stwierdził we wpisie ukraiński prezydent.

Czytaj też:

Nagły zwrot w USA. Sankcje na rosyjską ropę znów zniesioneCzytaj też:

Wysłannik Putina o decyzji USA: Wywoła histerię w UE