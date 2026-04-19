"Pieniądze na wojnę". Zełenski krytykuje decyzję USA
"Pieniądze na wojnę". Zełenski krytykuje decyzję USA

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski Źródło: PAP/EPA / WILL OLIVER
Wołodymyr Zełenski skrytykował decyzję USA, która na miesiąc wyłącza spod sankcji sprzedaż rosyjskiej ropy już załadowanej na tankowce.

Departament Skarbu USA wydał nową licencję, która na miesiąc wyłącza spod sankcji sprzedaż rosyjskiej ropy już załadowanej na tankowce.

Licencja dotyczy rosyjskiej ropy i produktów ropopochodnych załadowanych na statki przed 17 kwietnia. Zwolnienie z sankcji obowiązuje do 16 maja.

To już druga taka decyzja Waszyngtonu w sprawie rosyjskiej ropy od rozpoczęcia wojny z Iranem. Poprzednia licencja wygasła 11 kwietnia.

Restrykcje zostały złagodzone w związku z gwałtownym pogorszeniem sytuacji na rynkach energetycznych po wybuchu wojny w Zatoce Perskiej, rozpętanej przez USA i Izrael.

Zełenski krytykuje decyzję USA

Decyzję USA skrytykował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Każdy dolar zapłacony za rosyjską ropę to pieniądze na wojnę" – napisał na platformie X.

Dodał, że te środki przekładają się na "niszczycielskie" ataki Rosji na Ukrainę.

Zdaniem prezydenta Ukrainy na morzu jest ponad 110 tankowców z ponad 12 mln ton rosyjskiej, która "znów może być sprzedawana bez żadnych konsekwencji".

"To 10 miliardów dolarów – pieniądze, które bezpośrednio przekładają się na kolejne ataki na Ukrainę" – dodał.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że „dlatego ważne jest, aby rosyjskie tankowce były zatrzymywane, by nie pozwalać im dostarczać ropy do portów”.

„Eksport ropy agresora musi maleć, a długodystansowe sankcje Ukrainy nadal działają na rzecz tego celu. Jestem wdzięczny każdemu z naszych wojowników za ich precyzję i dziękuję wszystkim partnerom, którzy pomagają zwiększać presję na Rosję za tę wojnę” – stwierdził we wpisie ukraiński prezydent.

Czytaj też:
Nagły zwrot w USA. Sankcje na rosyjską ropę znów zniesioneCzytaj też:
Wysłannik Putina o decyzji USA: Wywoła histerię w UE

Źródło: DoRzeczy.pl / x.com
Czytaj także