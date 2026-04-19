Orban zabrał głos ws. Ukrainy. "Otrzymaliśmy sygnał"

Głos w tej sprawie węgierski przywódca zabrał w niedzielę za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Węgry kontra Ukraina. Będzie przełom ws. unijnej pożyczki dla Kijowa?

"Przez Brukselę otrzymaliśmy sygnał z Ukrainy, że są gotowi przywrócić dostawy ropy przez rurociąg Przyjaźń już w poniedziałek, pod warunkiem że Węgry zniosą blokadę unijnej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro" – napisał na platformie X.

Orban podkreślił, że stanowisko Węgier pozostało w tej sprawie niezmienne: "brak ropy = brak pieniędzy".

"Gdy dostawy ropy zostaną przywrócone, nie będziemy już stali na drodze zatwierdzenia pożyczki. Wypłata pożyczki nie nakłada na Węgry żadnego finansowego ciężaru ani zobowiązania" – oświadczył.

O tym, że dostawy rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem "Przyjaźń" przez Ukrainę mogą zostać wznowione już w przyszłym tygodniu informował wcześniej Peter Magyar. O wznowieniu dostaw lider Tiszy rozmawiał z szefem węgierskiego koncernu energetycznego MOL Zsoltem Hernadim. Magyar zapowiedział, że Hernadi wkrótce uda się z wizytą do Rosji. – Wiele spraw będzie tam omawianych, w tym funkcjonowanie rurociągu Przyjaźń – dodał.

Węgry i Słowacja uzależnione od dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń

Rurociąg Przyjaźń jest kluczowym szlakiem transportowym dla dostaw ropy do Europy Środkowej, w tym na Węgry i Słowację. Wstrzymanie przepływu zmusiło te kraje do korzystania z rezerw oraz wywołało spór dyplomatyczny z Ukrainą.

Budapeszt oskarżał Kijów o blokowanie dostaw, podczas gdy strona ukraińska wskazywała na konieczność naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku działań wojennych.

Węgierski premier Viktor Orban ogłosił pod koniec marca wstrzymanie dostaw gazu na Ukrainę do czasu wznowienia przez Kijów przesyłu rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń.

