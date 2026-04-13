"Geografia się nie zmieni". Magyar szczerze o relacjach z Rosją

Odnosząc się do stosunków z Federacją Rosyjską Peter Magyar oświadczył, że oczywiście, jeśli będzie to konieczne, to nowe władze Węgier będą musiały usiąść do stołu negocjacyjnego z rosyjskim prezydentem.

Magyar nie wyklucza rozmów z Rosją. "Jeśli będzie potrzeba"

– Geografia się nie zmieni – ani dla Rosji, ani dla Węgier. Nasza zależność energetyczna również pozostanie przez jakiś czas. Dywersyfikację trzeba wzmocnić, ale to nie stanie się z dnia na dzień — przyznał wprost lider ugrupowania, które zwyciężyło niedzielne wybory.

– Jeśli będzie potrzeba, będziemy negocjować, ale nie będziemy przyjaciółmi – podsumował Magyar.

Wybory parlamentarne na Węgrzech. Orban oddaje władzę po 16 latach

Przypomnijmy, że w wyniku niedzielnych wyborów władzę w Budapeszcie po 16 latach musi oddać Fidesz Viktora Orbana. Według danych węgierskiej komisji wyborczej (98,93 komisji wyborczych), TISZA zdobyła 53,06 proc. głosów, a Fidesz 38,43 procent. Daje to TISZY 138 mandatów i większość konstytucyjną, a Fideszowi 55 miejsc.

W głosowaniu zostało wyłonionych 199 deputowanych jednoizbowego parlamentu. 106 zostało wybranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 z list krajowych. Zgodnie z tamtejszą ordynacją wyborczą, w każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

Poza TISZĄ i Fideszem niewiele partii miało szansę na przekroczenie progu wyborczego. Część formacji opozycyjnych wycofało się z wyścigu i poparło TISZĘ. Według sondaży największe szanse na mandaty miała prawicowa Mi Hazank Mozgalom (Ruch Naszej Ojczyzny). Według danych 98,93 komisji wyborczych Mi Hazank wywalczył 5,83 proc. głosów. Daje to narodowcom sześć miejsc w Izbie Deputowanych.

