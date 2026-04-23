Bili kobiety, zrywali z nich ubrania, niszczyli groby i krzyże. Horror na cmentarzu

Podczas incydentu, do jakiego doszło 18 kwietnia, brutalnie zaatakowano też kilku wiernych – poinformowała watykańska misyjna agencja Fides, powołując się na prawniczkę i działaczkę na rzecz praw człowieka Aneeqę Marię Anthony z organizacji The Voice Society.

Złożono skargę przeciwko dziewięciu mężczyznom za usiłowanie zabójstwa, molestowanie seksualne i profanację miejsca kultu. Według Fides, policja aresztowała czterech podejrzanych, a śledztwo jest w toku.

W raporcie stwierdzono, że osoby odwiedzające cmentarz w Asif Town w Lahore, zwłaszcza kobiety, są wielokrotnie nękane przez młodych muzułmanów z okolicy.

Pakistan. Zbezczeszczono cmentarz chrześcijański i zaatakowano wiernych

18 kwietnia sytuacja zaostrzyła się, a syn opiekuna cmentarza został dźgnięty nożem po tym, jak interweniował w obronie chrześcijanek, które były obrażane i nękane. Sprawcy pobili kobiety, zrywali z nich ubrania oraz zniszczyli groby i krzyże.

Według prawniczki Anthony atak "stanowi profanację miejsca świętego, zbrodnię z nienawiści na tle religijnym, która wymaga pełnego zastosowania prawa".

The Voice Society zapewnia pomoc prawną i społeczną chrześcijanom w Pakistanie, którzy padli ofiarą dyskryminacji lub przemocy.

