Turcy zgromadzili flotyllę. Izrael obawia się starć zbrojnych

Flotyllę organizuje Turecka Fundacja Pomocy Humanitarnej. Jej celem jest dostarczenie pomocy do Strefy Gazy, oznaczałoby to symboliczne przełamanie izraelskiej blokady morskiej.

Izraelskie media alarmują, że turecki konwój może zostać wykorzystany do przeprowadzenia ataku. Izrael w związku z zagrożeniem przygotowuje marynarkę wojenną do przechwycenia flotylii. Bliskość wybrzeża Turcji znacznie zwiększa ryzyko konfrontacji - wskazuje portal Jerusalem Post.

Obecnie izraelska dyplomacja pracuje zakulisowo nad załagodzeniem sporu, jednak siły zbrojne kraju przygotowują się na rozwiązanie siłowe.

Turecka Fundacja Pomocy Humanitarnej w 2010 roku zorganizowała inicjatywę "Mavi Marmara". W ataku izraelskim zginęło wówczas 9 tureckich aktywistów. Ankara zerwała wówczas stosunki dyplomatyczne z Izraelem (odnowiono je w 2016 roku).

Katastrofalny kryzys humanitarny

Przedstawiciele "Lekarzy bez Granic”, którzy są jedną z nielicznych organizacji pozarządowych mogących nadal nieść pomoc mieszkańcom Strefy Gazy, wzywają państwa członkowskie ONZ do "wykorzystania swoich wpływów w celu wywarcia presji na Izrael, aby zaprzestał utrudniania dostępu do pomocy humanitarnej” oraz natychmiast przywrócił "odpowiedni poziom zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gazy”. W obliczu katastrofalnej sytuacji pilnie potrzebna jest tam ogromna pomoc humanitarna. Potrzeba nie tylko wody, żywności i lekarstw, ale również chronicznie brakujących podstawowych produktów higienicznych, takich jak mydło, pieluchy i środki higieny dla kobiet.

Konflikt w Strefie Gazy

Od października 2025 r. obowiązuje zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem, jednak obie strony wzajemnie oskarżają się o jego naruszanie. Władze Strefy Gazy twierdzą, że Izrael wielokrotnie łamał warunki rozejmu, podczas gdy strona izraelska utrzymuje, że jej działania są reakcją na faktyczne lub domniemane naruszenia ze strony Hamasu. Obecna katastrofa humanitarna w Strefie Gazy jest rezultatem zmasowanej ofensywy izraelskiej armii w latach 2023-2025. Szacuje się, że w wyniku działań izraelskich wojsk zginęło w tym okresie co najmniej 72 tys. osób. Ofensywa była odwetem za atak Hamasu na Izrael z początku października 2023 r., podczas którego poniosło śmierć 1200 osób. Celem trwającej dwa lata kampanii wojskowej było zniszczenie infrastruktury i zasobów ludzkich Hamasu.

