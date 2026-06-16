Rekordowe poparcie dla AfD. Duża przewaga

Badanie opinii publicznej instytutu YouGov wskazuje, że Alternatywa dla Niemiec (AfD) ma 29 procent poparcia, co stanowi najwyższy wynik tej partii w całej historii badań wspomnianej pracowni.

Najniższe poparcie dla chadeków od lat

Z kolei koalicja CDU/CSU zanotowała najniższe poparcie od września 2021 roku, tracąc dwa punkty procentowe wobec badania z poprzedniego miesiąca (20 proc.).

Takie wyniki oznaczają, że przewaga AfD nad siłami chadeckimi wynosi obecnie dziewięć punktów procentowych, co jest rekordowym wynikiem. Najwyższa do tej pory różnica poparcia sięgała siedmiu punktów procentowych. Odnotowano ją w czerwcu. Alternatywa dla Niemiec miała wówczas 29 proc., natomiast koalicja CDU/CSU – 22 proc.

Trzecie miejsce w sondażu zajęli Zieloni z wynikiem 14 procent, co oznacza wzrost o jeden punkt procentowy wobec poprzedniego badania. Ugrupowanie wyprzedziło zarówno socjaldemokratyczną SPD, jak i Lewicę. Wspomniane partie uzyskały po 12 procent poparcia.

Próg wyborczy przekroczyliby również liberałowie z FDP.

Działania rządzących przyniosły efekt odwrotny od zamierzonego. AfD rośnie w siłę

Dziennikarze "Süddeutsche Zeitung" Markus Balser i Jan Diesteldorf wskazali w maju br., że "niemiecki rząd chciał twardym kursem ograniczyć wpływ AfD". "Wyniki sondaży tej partii rosną pomimo spadającej liczby wniosków o azyl. Jakie jest tego wyjaśnienie?" – mogliśmy przeczytać w artykule "Spadające liczby, rozgoryczeni sąsiedzi", opublikowanym na łamach dziennika.

Publicyści, powołując się na opinię badacza migracji Geralda Knausa, podkreślali, że "niemiecki rząd wpadł w pułapkę, bo poprzez kontrole graniczne zbytnio skupił się na 'polityce symbolicznej', wzmacniając narrację AfD, zamiast ją osłabiać".

Knaus wskazał bowiem, że "nie da się powstrzymać migracji na granicach bez ogrodzenia". Ekspert kieruje w Berlinie think tankiem European Stability Initiative i doradza rządom w kwestiach migracji i uchodźstwa.

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