Kanclerz Austrii chce rozmów z Putinem. "Wojny kończy się dzięki dyplomacji"

UE powinna wykorzystać obecne sprzyjające okoliczności wokół rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy i kontynuować rozwijające się działania. mające na celu wznowienie negocjacji z Władimirem Putinem – powiedział kanclerz Austrii Christian Stocker.

W ostatnich tygodniach Bruksela otworzyła kanały komunikacji z Kremlem, aby zbadać możliwość przyszłych rozmów z rosyjskim prezydentem. Stocker w rozmowie z "Financial Times" stwierdził, że "zdecydowanie popiera" ten krok i będzie zachęcał innych przywódców UE do jego wsparcia. – Całkowicie się z tym zgadzam. Wojny kończą się nie dzięki broni, lecz dzięki skutecznej dyplomacji. A żeby dyplomacja była skuteczna, potrzebne są rozmowy, negocjacje i najpierw trzeba otworzyć odpowiednie kanały komunikacji – powiedział.

– Mamy teraz pewien impet – dodał, odnosząc się do rozmów pokojowych. Kanclerz wskazał przy tym na zawieszenie broni w konflikcie z Iranem, który przez wiele miesięcy odciągał uwagę prezydenta USA Donalda Trumpa i jego administracji od wojny w Ukrainie.

– Sytuacja na Bliskim Wschodzie, tutaj jestem umiarkowanym optymistą. Jeśli tam uda się znaleźć rozwiązanie, uwaga ponownie skupi się na Ukrainie – ocenił.

Kto powinien reprezentować UE?

Christian Stocker odmówił jednak wskazania konkretnej osoby, która mogłaby reprezentować Europę w ewentualnych rozmowach z Putinem. Podkreślił, że przywódcy UE muszą poważnie zastanowić się nad tym, jakie stanowisko miałaby prezentować taka osoba. – Ważniejsze od tego, kto miałby rozmawiać, jest to, o czym miałby rozmawiać. Nie wiem, czy wszyscy przywódcy UE mają już w tej sprawie wspólne stanowisko – powiedział. – Jest jednak jedna kwestia, w której zawsze byliśmy zgodni: nie wspieramy Ukrainy po to, by mogła prowadzić niekończącą się wojnę. Efektem powinien być sprawiedliwy i trwały pokój – dodał.

Szef austriackiego rządu uczestniczył w czwartkowym szczycie przywódców UE w Brukseli pod przewodnictwem Costy, podczas którego omówiono sytuację Ukrainy.

Państwa sceptyczne wobec dialogu z Putinem wskazują, że rosyjski przywódca nadal obstaje przy swoich twardych celach wojennych, mimo że rosyjska machina wojenna napotyka trudności. Jurij Uszakow, doradca Putina ds. polityki zagranicznej, podczas spotkania w Moskwie w lutym odrzucił francuską propozycję większego zaangażowania Europy w rozmowy pokojowe. Rosja utrzymuje, że pozostaje otwarta na negocjacje, ale sugeruje jednocześnie, że punktem wyjścia muszą pozostać warunki stawiane przez Putina.

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