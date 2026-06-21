Izrael – niszczyciel dobrej zabawy
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Świat
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Izrael – niszczyciel dobrej zabawy

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Benjamin Netanjahu, premier Izraela
Benjamin Netanjahu, premier Izraela Źródło: Wikimedia Commons / Daniel Torok
NOTATNIK MALKONTENTA Z porozumienia, które podpisały Stany Zjednoczone z Iranem, cieszą się prawie wszyscy.

Cieszy się Donald Trump, który wyjaśnił, że do jego podpisania skłoniła go giełda, pozytywnie reagująca na negocjacje.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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