Izrael – niszczyciel dobrej zabawy

NOTATNIK MALKONTENTA Z porozumienia, które podpisały Stany Zjednoczone z Iranem, cieszą się prawie wszyscy.
Cieszy się Donald Trump, który wyjaśnił, że do jego podpisania skłoniła go giełda, pozytywnie reagująca na negocjacje.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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