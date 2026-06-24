Niemcy: To sabotaż. W tle Gazprom

Prokuratura Federalna zleciła podjęcie czynności w związku z działalnością dawnej spółki energetycznej Gazprom Germania. Chodzi o podejrzenie prób zakłócenia dostaw gazu do Niemiec po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Przeszukania podjęto w lokalach będących własnością podejrzanego obywatela Rosji oraz do osoby niebędącej podejrzaną (w Berlinie), a także, jeśli chodzi o Frankfurt nad Menem, w siedzibie firmy.

Kulisy działań niemieckich służb

Prokuratura w Karlsruhe przekazała, że postępowanie dotyczy podejrzenia próby dokonania sabotażu wymierzonego w porządek konstytucyjny oraz pomocnictwa w naruszeniu ustawy o handlu zagranicznym i płatnościach. "Nie dokonano żadnych aresztowań" – przekazali śledczy. "Dzisiejsze przeszukania mają na celu wyjaśnienie istniejących podejrzeń" – zaznaczono.

"Spółka Gazprom Germania GmbH z siedzibą w Berlinie została pod koniec marca 2022 roku wydzielona z rosyjskiej grupy Gazprom przez jej udziałowców w drodze serii transakcji sprzedaży udziałów" – przypomina Deutsche Welle, powołując się na ustalenia prokuratury. "Nowym właścicielem została firma z siedzibą w Moskwie, niemająca żadnych powiązań z branżą" – poinformowała prokuratura.

Sprzedaż i likwidacja spółki mogły służyć zakłóceniu dostaw gazu do Niemiec

Deutsche Welle wskazuje, że bezpośrednio po sprzedaży firma ta zarządziła likwidację Gazprom Germania GmbH. "Prokuratura Federalna oświadczyła, że decyzję o likwidacji wydano bez zgody Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii, co stanowiło naruszenie przepisów inwestycyjnych zawartych w ustawie o handlu zagranicznym i płatnościach" – czytamy.

Jak przekazała niemiecka prokuratura, "istnieje podejrzenie, że sprzedaż i likwidacja miały na celu zakłócenie dostaw gazu do Niemiec".

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