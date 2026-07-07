Wyrok ws. Marine Le Pen. Wiadomo, czy będzie mogła ubiegać się o prezydenturę

Sąd wyższej instancji w Paryżu podtrzymał wcześniejszy wyrok w sprawie defraudacji funduszy Parlamentu Europejskiego.

Wyrok w sprawie Marine Le Pen

Jednocześnie sąd apelacyjny orzekł, że Marine Le Pen nie może pełnić funkcji publicznych przez 45 miesięcy, przy czym 30 miesięcy zakazu zostało zawieszone.

Marine Le Pen skazana na trzy lata więzienia, z czego rok spędzi w areszcie domowym z elektronicznym nadajnikiem.

Sąd skrócił jednak zakaz ubiegania się o funkcje publiczne, który wydał wcześniej sąd niższej instancji, potencjalnie otwierając Marine Le Pen drogę do udziału w wyborach prezydenckich w 2027 roku.

Sąd orzekł również wobec Le Pen karę 100 tys. euro grzywny.

Co śledczy zarzucali Marine Le Pen?

Śledczy zarzucali Marine Le Pen, że w latach 2004-2016 – kiedy była eurodeputowaną – kierowała akcją nielegalnego wykorzystywania pieniędzy unijnych, mianowicie jej asystenci, zamiast pracować w Strasburgu mieli pracować na rzecz Zjednoczenia Narodowego.

Sąd pierwszej instancji oszacował, że łączne straty wyniosły 2,9 mln euro, w wyniku "opłacania przez Parlament Europejski osób, które w rzeczywistości pracowały dla skrajnie prawicowej partii". Oprócz samej Marine Le Pen wyrok dotyczy jeszcze ośmiu innych europosłów oraz dwunastu asystentów. Prokuratura zarzucała początkowo, że wykorzystano w ten sposób 7 milionów euro.

Marine Le Pen przekonywała, że sprawa ma charakter polityczny i jest "być albo nie być" jej ugrupowania. Zdaniem francuskiej polityk, przeciwnicy chcą jej "politycznej śmierci".

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