Znaleźli broń na plaży w Ceucie. Hiszpania wysyła do eksklawy kolejnych żołnierzy

W hiszpańskiej eksklawie stacjonuje już około 3 tys. wojskowych. Tymczasem rząd Pedra Sancheza chce przenieść 500 nieletnich migrantek do kontynentalnej części Hiszpanii.

Hiszpania wzmacnia ochronę Ceuty

Dowództwo hiszpańskiej armii poinformowało w czwartek wieczorem o skierowaniu do Ceuty ponad 150 żołnierzy z Wysp Kanaryjskich. Mają oni wzmocnić ochronę miasta w kilku jego punktach. Decyzja zbiegła się z przeniesieniem około 1800 migrantów z plaży Trampolin do tymczasowych ośrodków. Migranci koczowali tam od końca lipca. Według ceutyjskiej stacji Faro TV po opuszczeniu przez nich plaży żołnierze przeszukali teren i znaleźli kilka sztuk broni.

Szef władz regionalnych Ceuty Juan Jesus Vivas zapowiedział możliwie szybkie rozpoczęcie deportacji osób przebywających tam nielegalnie. Zaznaczył jednak, że cały proces może potrwać około roku.

30 i 31 lipca do Ceuty przedostało się około 80 tys. migrantów. W kolejnych dniach około 70 tys. wróciło do Maroka. Według organizacji Caminando Fronteras podczas przeprawy zginęło co najmniej 145 osób.

500 nieletnich migrantek ma trafić na kontynent

Rząd Pedra Sancheza zapowiedział również przeniesienie z Ceuty do kontynentalnej Hiszpanii 500 nieletnich migrantek. Chodzi o dziewczęta przebywające w eksklawie bez opieki dorosłych. – To dziewczęta, które są samotne, a priorytetem przy podejmowaniu wszelkich środków zawsze będzie ochrona dobra dziecka – powiedziała minister migracji i zabezpieczenia społecznego Elma Saiz.

Plan skrytykowały władze Ceuty oraz hiszpańska opozycja. Vivas zapowiedział, że nie dopuści, aby Ceuta stała się "platformą, dzięki której w sposób nielegalny trafiają ludzie na Półwysep Iberyjski". Przeciwko przenoszeniu dzieci na kontynent opowiada się również Maroko, które domaga się ich przekazania.

Migranci rozpoczęli strajk głodowy

W ostatnich dniach ponad stu migrantów koczujących w Ceucie rozpoczęło strajk głodowy. Domagali się ochrony międzynarodowej i lepszych warunków życia. Na przygotowanych z kartonu transparentach informowali, że pochodzą z Maroka i nie chcą tam wracać.

Hiszpański rząd zapowiedział wcześniej przygotowanie 1500 dodatkowych miejsc dla migrantów. Na działania pomocowe przeznaczono 6,5 mln euro. Według danych władz Czerwony Krzyż rozdaje około 4 tys. pakietów żywnościowych dziennie, a od początku kryzysu udzielił ponad 4 tys. świadczeń socjalnych i medycznych.

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