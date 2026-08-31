Prezydent Finlandii mówi, dlaczego Rosja nie użyje broni jądrowej na Ukrainie

– Podniosłem tę kwestię, a on powiedział, że nigdy na to nie pozwolimy – relacjonował Stubb w rozmowie z Politico, oceniając, że stanowisko Pekinu stanowi "dość skuteczne odstraszanie".

Minister spraw zagranicznych ChRL Wang Yi spotkał się z prezydentem Finlandii 5 lipca w Helsinkach. Jednym z tematów rozmów była wojna Rosji przeciwko Ukrainie i bezpieczeństwo Europy.

Wojna na Ukrainie. Stubb: Chiny nie pozwolą Rosji użyć broni jądrowej

Stubb stwierdził w wywiadzie, że Rosja nie użyje broni jądrowej przeciwko Ukrainie i nie zdecyduje się na bezpośredni atak na państwo NATO. Jego zdaniem Moskwa wykorzystuje groźby eskalacji nuklearnej przede wszystkim jako element wojny informacyjnej, mający wywoływać niepokój w Europie.

Stubb zaapelował do państw europejskich o zachowanie spokoju, czujności i gotowości na najgorszy scenariusz, ale bez dramatyzowania sytuacji. W jego ocenie Rosja jest obecnie skoncentrowana na wojnie z Ukrainą i nie ma możliwości otwarcia drugiego frontu przeciwko NATO.

Prezydent Finlandii za wznowieniem dialogu z Moskwą

Finlandia, która przystąpiła do Sojuszu w 2023 r. w reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę, pozostaje jednym z najaktywniejszych europejskich zwolenników dalszego wsparcia dla Kijowa.

Stubb wskazał, że zwycięstwo Ukrainy jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa Europy. Jednocześnie stwierdził, że Europa zbliża się do momentu, w którym powinna ponownie nawiązać bezpośredni dialog polityczny z Rosją.

Słowa fińskiego prezydenta padły w momencie zacieśniania kontaktów między Pekinem a Moskwą. Przywódca Chin Xi Jinping spotkał się w poniedziałek (31 sierpnia) z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Kirgistanie i zapewnił o dalszym wzmacnianiu relacji chińsko-rosyjskich.

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