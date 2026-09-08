Królowa Małgorzata II w szpitalu. Nie będzie jej na pogrzebie Haralda V

Niepokojące informacje napłynęły z duńskiego dworu. 86-letnia królowa Małgorzata II ponownie trafiła do szpitala. Była monarchini została przyjęta do Rigshospitalet w Kopenhadze po tym, jak źle się poczuła. Lekarze wykryli u niej nową krwiankę w okolicy biodra oraz lekkie odwodnienie. Oba problemy są obecnie leczone.

Królowa Małgorzata II w szpitalu. Odwołała wyjazd na pogrzeb Haralda V

Duński dwór przekazał, że stan 86-latki jest stabilny. Królowa Małgorzata pozostaje w dobrym nastroju i – jak podkreślono w oficjalnym komunikacie – "ma się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności". Monarchini ma pozostać w szpitalu w najbliższych dniach na obserwacji i dalszym leczeniu.

Problemy zdrowotne pokrzyżowały plany byłej duńskiej monarchini. Małgorzata II miała udać się do Oslo na pogrzeb króla Haralda V. Z powodu hospitalizacji nie będzie jednak mogła uczestniczyć w uroczystości, która odbędzie się w środę, 9 września.

Danię podczas pogrzebu reprezentować będą król Fryderyk X, królowa Maria, książę koronny Chrystian oraz księżniczka Benedykta.

Trudne miesiące

To już trzecia hospitalizacja byłej królowej w 2026 r. W maju Małgorzata II została przyjęta do szpitala z powodu problemów kardiologicznych i przeszła angioplastykę tętnicy wieńcowej. Kilka dni później ponownie trafiła do Rigshospitalet. Tym razem badania wykazały dużą krwiankę w okolicy biodra, będącą następstwem wcześniejszego upadku.

Małgorzata II objęła duński tron 14 stycznia 1972 r. i przez ponad pół wieku pozostawała głową państwa. W styczniu 2024 r. zdecydowała się abdykować, a koronę przejął jej najstarszy syn, Fryderyk X.

Mimo ustąpienia z tronu była królowa nie wycofała się całkowicie z życia publicznego. Nadal pojawiała się podczas oficjalnych wydarzeń i reprezentowała duńską rodzinę królewską. Ostatnie miesiące przyniosły jednak serię problemów zdrowotnych, które coraz częściej zmuszają ją do ograniczenia aktywności.

Na razie wiadomo, że Małgorzata II pozostanie w Rigshospitalet na obserwacji i leczeniu. Dwór zapowiedział przekazanie kolejnych informacji, gdy pojawią się nowe wiadomości dotyczące jej stanu zdrowia.

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