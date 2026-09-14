Nowy członek UE spoza Europy? Jasna deklaracja

Jak poinformował w niedzielę dziennik "The Wall Street Journal", a w ślad za nim kanadyjskie media, Carney rozmawiał już z niektórymi przedstawicielami Unii Europejskiej na temat formuły uczestniczenia Kanady w działalności i rynku UE. Zdaniem amerykańskich dziennikarzy, zarówno po stronie kanadyjskiej, jak i po stronie unijnej istnieje gotowość do stworzenia nowych ram współpracy.

Rozmowy z Macronem i innymi politykami z UE

Rozmowy między Ottawą a Brukselą mają dotyczyć możliwości swobodnego przepływu dóbr, usług i pracowników w sektorach takich jak energetyka, AI, obronność i minerały krytyczne. Przedstawiciele Kanady i Unii Europejskiej dyskutują również o wspólnych kablach podwodnych, budowie centrów danych, usług w chmurze, nowych sieciach satelitarnych i infrastrukturze. Chodzi również o eksport kanadyjskiej energii do UE.

Mark Carney miał również odbyć rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i innymi europejskimi politykami w sprawie utworzenia możliwości bezwizowego zamieszkania i pracy na terenie UE dla Kanadyjczyków, a także uczestnictwa obywateli Kanady w unijnym programie Erasmus.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma wygłosić w połowie tygodnia w Strasburgu coroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej. Przemówienia ma wysłuchać właśnie premier Kanady. Carney będzie tym samym pierwszym szefem rząd państwa spoza Europy, który to uczyni. Co ciekawe, kanadyjski polityk sam wygłosi 17 września br. przemówienie w Parlamencie Europejskim.

Kanada kolejnym stanem USA? Zaskakujący ruch Trumpa

Tymczasem Donald Trump opublikował w serwisie Truth Social mapę Ameryki Północnej, na której niemal cały kontynent pokryto barwami amerykańskiej flagi.

Grafika obejmuje tereny od Grenlandii po Nikaraguę oraz Karaiby. Prezydent USA nie zamieścił pod nią żadnego komentarza.

Na opublikowanej w poniedziałek grafice Ameryka Północna została przedstawiona w barwach flagi Stanów Zjednoczonych. Obejmuje ona nie tylko obecne terytorium USA, ale również Kanadę, Meksyk, Grenlandię, część Ameryki Środkowej oraz Karaiby. Nad kontynentem widnieje napis "United States of America". W miejscu Zatoki Meksykańskiej umieszczono nazwę "Gulf of America", czyli Zatoka Amerykańska. Morze Karaibskie zaznaczono natomiast na wschód od Florydy.

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