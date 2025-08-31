"Do Rzeczy" nr 36: Dziurawe niebo nad Polską. Czy nasze państwo jest gotowe na nowy typ wojny?

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Prezydent Karol Nawrocki nie ma interesu w aktywnym wspieraniu Prawa i Sprawiedliwości przeciwko Konfederacji, tylko w budowie wizerunku "prezydenta wszystkich patriotów" i we wspieraniu w walce o mandaty poselskie konkretnych, bliższych sobie polityków PiS. Skądinąd może się okazać, że na ewentualne wzmocnienie głowy państwa prędzej będą do namówienia Konfederacja lub Korona niż Jarosław Kaczyński, tradycyjnie preferujący silny ośrodek rządowy – zauważa Kacper Kita w tekście "Cudowne rozmnożenie prawicy niepisowskiej".

– W rocznicę hitlerowskiej napaści na Polskę przedstawiam subiektywny top 10 najlepszych filmów, seriali i dokumentów o walce z Niemcami – pisze Piotr Gociek w tekście "Palę Berlin".

– Donald Trump nie jest żadnym amerykańskim "antysystemowcem". Reprezentuje część establishmentu, która przyjęła do wiadomości, że Ameryka nie ma już sił na samodzielną hegemonię. Trzeba się posunąć i podzielić wpływami. Lepiej się podzielić z własnej woli i dogadać, niż zostać do tego zmuszonym – przekonuje prof. Adam Wielomski w tekście "Rozgrywka o hegemonię w świecie".

– Można napisać solidną rozprawę naukową na temat metod, jakimi "nowa polska szkoła badań Holokaustu" próbuje minimalizować i dezawuować pomoc udzielaną przez Polaków mordowanym przez Niemców Żydom. Działania te są tylko częścią większego zjawiska: próby przesunięcia Polaków z kategorii ofiar drugiej wojny światowej do grona współuczestników Holokaustu – stwierdza Piotr Gontarczyk w artykule "Maski oprawców na twarzach ofiar".

– Musimy powstrzymać samobójstwo Europy – apeluje Declan Ganley, irlandzki przedsiębiorca, prezes firmy technologicznej Rivada Networks i konserwatywny aktywista polityczny, w rozmowie z Jackiem Przybylskim.

– Polska powinna przestać przyjmować dotacje unijne, a kredyty w ramach Krajowego Planu Odbudowy w szczególności. Wtedy Bruksela nie miałaby jak szantażować, przejmować kompetencji, wtrącać się do wszystkiego i dyscyplinować niepokornych, którzy opierają się jej polityce w takich obszarach, jak praworządność, klimat, imigracja – przekonuje Tomasz Cukiernik w tekście "Pułapka KPO".

W najnowszym numerze również Krzysztof Masłoń żegna Stanisława Soykę.

