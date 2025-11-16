"Do Rzeczy" nr 47: Wywiad z prezydentem Nawrockim. "Jestem inny niż Andrzej Duda"

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Jeśli stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości jest rzeczywiście taki, jak można wnosić z różnych poufnych informacji, grozi to gwałtownym przeskokiem nastrojów społecznych i wykreowaniem PiS-owskiego "szeryfa" na męczennika – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Gonić Ziobrę!”.

– "Ballada o drobnym karciarzu" – film Edwarda Bergera jest intrygujący, powieść Lawrence’a Osborne’a – znakomita – ocenia Piotr Gociek w artykule "Opowieść o dwóch duszach".

– Polska dyplomacja zdaje się stawiać na dalszą eskalację wojny na Ukrainie, upatrując w przeciągającym się konflikcie szans, a nie zagrożeń dla Polski. Sam minister Radosław Sikorski traktuje kierowanie MSZ jak grę komputerową i najwyraźniej nie przewiduje, że może w tej rozgrywce przegrać – alarmuje Jan Fiedorczuk w tekście "Chłopcy z zapałkami".

– Czeski hierarcha spotykał się z agresywnym hejtem. Był ostro krytykowany za to, że nie zajmował się tylko wydarzeniami sprzed dwóch tysięcy lat, ale zabierał głos w sprawach bieżących – takich jak działalność Antify czy imigracja – zauważa Maciej Szymanowski w artykule "Niewygodne przesłanie".

– W stosowaniu miękkiej siły Kreml jest nawet bardziej skuteczny niż na polach bitew. Derusyfikacja na obszarze byłego ZSRS jest na razie mrzonką. Rosyjski wciąż jest lingua franca dla wielu milionów ludzi żyjących poza granicami Rosji – pisze Maciej Pieczyński w tekście "Rosyjski to wciąż lingua franca".

W najnowszym numerze również "Elektorat łyknie wszystko" – fragment nowej książki Pawła Lisickiego i Rafała A. Ziemkiewicza.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 17 listopada 2025 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika

"Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy", który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect w IV kwartale 2025 roku otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.

Czytaj też:

Prezydent Nawrocki dla "Do Rzeczy": Zapraszam Zełenskiego do Warszawy