"Do Rzeczy" nr 37: Wszystkie role Romana Giertycha

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Prezydent Warszawy jest coraz większym obciążeniem dla ugrupowania Donalda Tuska, co przyznają sami politycy Koalicji Obywatelskiej. Po wyborczej porażce w 2025 r. jego wpływy osłabły na tyle, że nawet pozycja tego polityka w Warszawie jest zagrożona – stwierdza Jan Fiedorczuk w tekście "Problem Rafała".

– "Z kłamstwa jakaż może wyjść prawda?" – to pytanie kluczowe dla serialu "Czas niedokonany" według powieści Bronisława Wildsteina, a także dla historii rodziny, o której ona opowiada, oraz narodu i kraju – zauważa Piotr Gociek w tekście "Na równoważni".

– Włoski Kościół katolicki coraz bardziej pogrąża się w herezji homoseksualizmu. Jeżeli w Polsce nic się nie zmieni, to czeka nas to samo – pisze Paweł Chmielewski w artykule "Włoski problem z homoherezją".

– Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej stało się przedmiotem ostrych ataków w większości europejskich państw socjalistycznych. Było ono również komentowane na Zachodzie. Głos na jego temat zabierali zarówno politycy, jak i związkowcy, a przede wszystkim dziennikarze – stwierdza Grzegorz Majchrzak w tekście "Posłanie z Gdańska".

– To już nie science fiction. Na polach bitew walczą już maszyny, które potrafią samodzielnie wyszukać i wyeliminować cel. Nie chodzi tylko o drony nad głowami czy roboty lądowe lub morskie. Powstają już projekty rakiet, które same wybierają cel i autonomicznie decydują, kiedy i jak w niego uderzyć. Na linie frontu trafiają też humanoidy zdolne strzelać ze wszystkiego: od pistoletu po karabin – pisze Jacek Przybylski w artykule "Wojny robotów".

– Biały Dom chwali się zawarciem "największego dealu naftowego w historii świata", który ma ograniczyć skutki energetycznego chaosu w Zatoce Perskiej. Jednak przyszłość tej umowy wcale nie musi być aż tak różowa – prognozuje Piotr Włoczyk w tekście "Trumpowskie »czarne złoto« znad Orinoko".

W najnowszym numerze również Piotr Semka ostro o atakach na Krzysztofa Wyszkowskiego.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 7 września 2026 r.

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