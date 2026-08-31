"Funkcjonariusze histeryzują". Kierwiński broni Giertycha

Mateusz Morawiecki zarzuca rządowi Donalda Tuska brak działań ws. afery Zondacrypto. Lider Rozwoju Plus zabrał głos ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto podczas piątkowej konferencji prasowej.

– Bardzo głośno wzywamy obecnego marszałka i koalicję rządzącą do powołania komisji śledczej ws. afery Zondacrypto – powiedział parlamentarzysta, cytowany przez portal 300polityka.pl. – Chcemy wyjaśnienia wszystkiego. Co który polityk robił. Co wiedział Donald Tusk o tej aferze. Od kiedy wiedział – dodał.

Morawiecki: Dlaczego służby Tuska nic nie zrobiły?

Morawiecki ponownie nawiązał do sprawy w poniedziałek na antenie RMF FM. Morawiecki zwrócił uwagę na brak działań rządu Donalda Tuska w kontekście Zondacrypto.

– Podstawowe pytanie, które tutaj powinniśmy zadawać, jest następujące – dlaczego służby specjalne obecnego rządu, premiera Tuska, wiedząc o tej aferze, nic nie zrobiły, żeby przestrzec ludzi? Albo jeszcze może trudniejsze pytanie, które należy zadać i musi to paść na tej antenie – czy był może ktoś, kto powstrzymywał służby specjalne przed tym, żeby ostrzegały obywateli przed ryzykami związanymi z tą aferą, oszukańczą machiną Zondacrypto – mówił były premier.

Kierwiński: Giertych ma prawo być adwokatem Krala

Do wypowiedzi Mateusza Morawieckiego odniósł się w poniedziałek na antenie Radia Zet minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

– Działa prokuratura, niech pan Morawiecki spokojnie czeka, bo pewnie też jako były premier przed tą prokuraturą będzie musiał składać wyjaśnienia, dlaczego nie zabezpieczył państwa na tego typu afery, dlaczego nie doprowadził do sytuacji, że rynek kryptowalut jest w jakikolwiek sposób kontrolowany w Polsce – powiedział polityk KO.

Szef MSWiA odniósł się również do faktu, że Przemysława Krala reprezentuje Roman Giertych. – Największy problem z Romanem Giertychem mają funkcjonariusze Telewizji Republika i funkcjonariusze PiS-u, to oni najbardziej histeryzują w tym zakresie i starają się tę sprawę opowiedzieć jako taką linię przekazową, to że właściwie zwalnia ich z odpowiedzialności za kontakty z panem Kralem. Nie zwalnia – powiedział Kierwiński. – Jeżeli chodzi o wypowiedź Sławka Nitrasa (...) w tej sprawie każdy z nas ma prawo do własnej oceny, jesteśmy partią demokratyczną – dodał.

Jak podkreślił minister, Roman Giertych działa "z całą pewnością legalnie". – Czy pan Giertych jest adwokatem pana Krala? Jest, ma do tego prawo, a jeżeli PiS tak histeryzuje na temat Giertycha, to znaczy, że Giertych robi dobrą robotę – zaznaczył Marcin Kierwiński.

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