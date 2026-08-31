Kaczyński reaguje na aferę Zondacrypto. Będzie specjalna narada

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany o medialne doniesienia dotyczące kontaktów jednego z jego wieloletnich współpracowników z Przemysławem Kralem, szefem Zondacrypto. Chodzi m.in. o wyjazd na Ibizę i spotkanie z biznesmenem.

Prezes PiS zapewnił, że wcześniej nic o nim nie wiedział. – Ja nie miałem zielonego pojęcia, że mój młody kolega i przez wiele lat mój współpracownik wybrał się na Ibizę i spotkał się z panem Kralem – powiedział Kaczyński, odnosząc się do posła Michała Moskala.

Jednocześnie zaznaczył, że po powrocie polityk miał podejmować działania legislacyjne niekorzystne dla Krala. – Natomiast wiem, że po powrocie zajął się tą sprawą i wprowadzał poprawki, które były dla Krala bardzo niedobre. Bo dawały podstawę do tworzenia dla niego konkurencji – przekonywał.

Kaczyński: Zostanie wyjaśniona do końca

Prezes PiS przyznał jednocześnie, że sam trzymał się z dala od spraw dotyczących kryptowalut. Jak wyjaśnił, jest zdecydowanym przeciwnikiem tego rodzaju aktywów. –Uważam, że to rozbija ustalony przez wieki system finansowy, system pieniężny. To jeden ze złych objawów dzisiejszej epoki. (...) Trzeba zmienić tę całą patologię, która się w świecie finansów zrodziła – stwierdził.

Prezes PiS zapowiedział, że sprawa kontaktów z przedstawicielami branży kryptowalutowej zostanie dokładnie zbadana: – Jeśli chodzi o sytuację w naszej partii w tej kwestii, to zostanie ona wyjaśniona do końca. Natomiast, jeżeli chodzi o to, kto tak naprawdę to tolerował i jakie miał z tego powodu profity, to też trzeba wyjaśnić

Kaczyński poinformował, że w związku ze sprawą odbędzie się specjalne spotkanie wewnątrz partii. – Będzie specjalna narada w partii na ten temat i ten problem u siebie rozwiążemy. Żeby tylko inni go u siebie rozwiązali – powiedział prezes PiS.

W naradzie mają uczestniczyć m.in. Jarosław Kaczyński oraz Przemysław Czarnek. Kaczyński nie przesądził, jakie konsekwencje mogą zostać wyciągnięte wobec polityków PiS. Zapowiedział jednak, że wewnętrzne wyjaśnianie sprawy ma zostać przeprowadzone "do końca".

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