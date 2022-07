Bruksela chce zmusić kraje UE do oszczędzania gazu. Przygotowuje nowe uprawnienia

Jak informuje Politico, powołując się na trzech unijnych dyplomatów, propozycja KE może zostać przedstawiona w środę, wraz z planowanym komunikatem w sprawie oszczędzania gazu przed zimą.

"Zgodnie z planem Komisja mogłaby zażądać wiążących cięć zużycia gazu w przypadku sytuacji nadzwyczajnej, takiej jak odcięcie rosyjskiego gazu. Plan obejmuje mechanizm prawny, który pozwoli krajom decydować o przyjęciu środków kwalifikowaną większością głosów. To skutecznie ominęłoby Parlament Europejski i pozbawiłoby pojedynczy kraj szansy na weto" – wyjaśnia Politico.

Dyskusja skupia się na wymogu ograniczenia przez kraje zużycia gazu o określoną wartość od jesieni do wiosny. Według dwóch dyplomatów, możliwe są cięcia między 5 a 20 proc. lub 10-15 proc.

Zdecydują dwa kraje albo sama Komisja

Według Politico, przyjęcie tych przepisów umożliwiłoby Komisji Europejskiej wprowadzenie obowiązkowych cięć konsumpcji gazu samodzielnie lub na wniosek co najmniej dwóch krajów członkowskich. Jeden z rozmówców portalu stwierdził, że największym wyzwaniem nie będzie opracowanie samego planu, lecz włączenie do niego krajów, które są mniej narażone na przerwy w dostawach gazu.

W poniedziałek dyrektor Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol ostrzegł, że Unia Europejska musi tego lata znacznie zmniejszyć zużycie gazu, aby przygotować się na możliwość przetrwania najbliższej zimy bez dostaw z Rosji.

Gazprom już wcześniej ograniczył przesył gazu do klientów w 12 krajach. Co więcej, istnieją obawy, że Kreml może zrezygnować z ponownego uruchomienia gazociągu Nord Stream 1 z Rosji do Niemiec, po tym jak został tymczasowo wstrzymany w zeszłym tygodniu w celu rutynowej konserwacji, która powinna zakończyć się w najbliższy czwartek, 21 lipca.

Czytaj też:

Musiałek: Putin chce zademonstrować, że jest do tego zdolnyCzytaj też:

Nord Stream 1 już nie ruszy? Nagły zwrot akcji