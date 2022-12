Nowe informacje ws. KPO. Puda: Ustalenia operacyjne zostały podpisane

W poniedziałek rano dziennikarka Polskiego Radia Beata Płomecka podała, że KE podpisała ustalenia operacyjne ws. polskiego KPO.

Są one kluczowe, by można było złożyć wniosek o pierwsze płatności z KPO, ale by pieniądze zostały przekazane konieczne spełnienie tzw. kamieni milowych – dodaje korespondentka PR.

Ustalenia operacyjne dotyczące KPO to w sumie 350 stron, które określają dokumentację, jaką nasz kraj musi złożyć we wnioskach o płatność. Sprawa dotyczy udowodnienia przez polski rząd spełnienia 283 kamieni milowych i wskaźników, jakie Bruksela narzuciła Polsce.

"Ustalenia operacyjne zostały podpisane przez pana Komisarza Paolo Gentiloni. Otwiera nam to formalną możliwość, złożenia wniosku o płatność do KE. Wynegocjowanie z KE zapisów tego dokumentu trwało zaledwie 3 miesiące, o wiele krócej niż w przypadku innych państw członkowskich" – napisał w mediach społecznościowych minister Puda.

Te informacje potwierdził również rzecznik rządu Piotr Muller podczas konferencji prasowej. – Chcę poinformować, że Komisja Europejska zatwierdziła programy operacyjne dla wszystkich województw w Polsce - łączna kwota to 33,5 mld euro – mówił polityk.

37 kamieni milowych

W rozmowie z portalem wpolityce.pl polityk dodaje, że płatność z KE w ramach tego wniosku to 2 851 mln euro z części grantowej i 1 369 mln euro z części pożyczkowej KPO (razem ok. 4,2 mld euro).

– Aby wniosek uznać za kompletny, musi zostać spełnionych 37 mierników. W ramach prekonsultacji wysyłamy do KE opracowane noty informacyjne (tzw. one page note), ustawy, rozporządzenia, dokumenty, które powstały w ramach realizacji reform i na tej podstawie KE wstępnie ocenia czy miernik został poprawnie zrealizowany – mówił.

Jak dodaje, na 37 kamieni milowych do spełnienia pozostał jeden – ten dotyczący ustawy wiatrakowej. Do tego część ministerstw musi uzuepełnić "wpisy w systemie dotyczące kilku kamieni milowych".

Spór o pieniądze z KPO dla Polski

Przypomnijmy, że polski Krajowy Plan Odbudowy, zatwierdzony przez Komisję Europejską, opiewa na 35,4 mld euro (23,9 mld euro w formie dotacji i 11,5 mld euro w formie pożyczek.

Polska realizuje kolejne – wyznaczone przez Komisję Europejską – "kamienie milowe", jednak wciąż nie wiadomo, kiedy popłyną do naszego kraju środki z KPO. Jednocześnie Warszawa cały czas nie złożyła jeszcze pierwszego wniosku o wypłatę pieniędzy. Wniosek taki miał zostać złożony do końca października tego roku, jednak termin się przesunął.

