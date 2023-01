Nowela ustawy o SN. Oto, co zakładają poprawki opozycji

Projekt – jak twierdzą wnioskodawcy z PiS – ma być wypełnieniem "kamienia milowego" przy ubieganiu się o uruchomienie pożyczki na realizację Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Formacje opozycyjne co do zasady popierające uczestnictwo Polski w systemie wspólnego długu zaciągniętego przez Brukselę w imieniu państw członkowskich, wyraziły wolę kontynuowania pracy nad projektem, zapowiadając jednocześnie złożenie poprawek.

Ustawa o SN. Cztery poprawki opozycji

Chodzi o Koalicję Obywatelską, Lewicę, Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak opisuje portal oko.press ugrupowania te zgłoszą wspólnie cztery poprawki.

Projekt nowelizacji zakłada przeniesienie sądownictwa dyscyplinarnego sędziów z Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Poprawka, którą przedłoży opozycja przewiduje skierowanie spraw dyscyplinarnych sędziów do Izby Karnej SN, tzn. do izby, w której były przed poprzednią nowelizacją ustawy.

Druga poprawka przewiduje, że sprawy dyscyplinarne sędziów będą mogły być rozpatrywane wyłącznie przez sędziów z minimum 7-letnim stażem pracy. "Rozwiązanie to ma wyeliminować wątpliwości co do ich umocowania, wykluczy bowiem automatycznie osoby powołane w procedurze przy udziale neo-KRS", powołanej zdaniem oko.press "w niekonstytucyjny sposób w kwietniu 2018".

Trzecią poprawką cztery partie chcą zlikwidować przepisy tzw. ustawy kagańcowej stanowiące, że kwestionowanie statusu sędziego, prawidłowości jego powołania oraz statusu organu konstytucyjnego stanowią delikty dyscyplinarne, a także wprowadzony ustawą prezydenta nowy delikt "odmowa wykonywania wymiaru sprawiedliwości".

Czwarta poprawka będzie dotyczyć unieważnienia dotychczasowych orzeczeń Izby Dyscyplinarnej.

Terlecki: Trzeba będzie odrzucić

Dziennikarz Polsat News Bartłomiej Maślankiewicz zapytał wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego jak zapatruje się na propozycje czterech partii opozycji Prawo i Sprawiedliwość.

Polityk udzielił krótkiej odpowiedzi. – Opozycja zamierza zgłosić pewne poprawki, które zapewne trzeba będzie odrzucić, tak jak zwykle – oznajmił.

Nie wiadomo, jak ostatecznie zagłosuje Solidarna Polska. Ugrupowanie prowadzi rozmowy z premierem. Przeciwko nowelizacji opowie się najprawdopodobniej Konfederacja.

Czytaj też:

Bosak: KPO to dług. Nie potrzebujemy zadłużać Polaków u eurokratówCzytaj też:

Szynkowski vel Sęk o KPO: Część grantową również będziemy spłacać