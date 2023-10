KE dokona dla Tuska zmian w "kamieniach milowych”? Sensacyjne doniesienia

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk spotka się w tym tygodniu w Brukseli z najwyższymi urzędnikami unijnymi, by naprawić relacje z Unią Europejską i odblokować zamrożone fundusze dla Polski. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej spotka się w środę z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą.

Tusk w Brukseli

Jak donosie "Rzeczpospolita" konsultacje ws. polskiego KPO już trwają. Problemem jest jednak terminarz. Jeżeli Andrzej Duda wskaże najpierw kandydata PiS na premiera, to możliwe, że zostaną przekroczone "kluczowe daty w procesie podejmowania decyzji przez KE".

KE stawia Polsce trzy warunki ws. KPO, z czego jeden (likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego) został już spełniony. Pozostałe dwa (rzywrócenia do orzekania sędziów ukaranych wcześniej przez ID oraz niekarania sędziów, którzy w swoich orzeczeniach odwołują się wprost do prawa UE) są zapisane w noweli ustawy, która utknęła w Trybunale Konstytucyjnym.

Co z kamieniami milowymi?

„Rzeczpospolitej” donosi, że nowy rząd będzie mógł te wymogi osiągnąć w inny sposób, jeżeli porozumie się z Komisją Europejską w sprawie zmiany "kamieni milowych".

"Taką możliwość daje unijne rozporządzenie przy okazji aktualizacji KPO. A ta właśnie się odbywa, bo rząd PiS poprosił o dodatkowe pożyczki z KPO. Komisja musi zarekomendować zwiększenie KPO i przy tej okazji nowy rząd – bo obecny na pewno tego nie zrobi – mógłby poprosić o zmianę »kamieni milowych«" – czytamy.

"Rz" dodaje, że musi to nastąpić do 21 listopada – taki termin wynika z unijnego rozporządzenia. "Do tego dnia KE musi wydać rekomendację w sprawie decyzji o rozszerzonym programie pożyczkowym. Potem projekt decyzji trafi na unijną radę ministrów finansów, która odbędzie się 8 grudnia. Jeśli więc do 21 listopada KPO nie zostanie zmieniony, potem będzie to znacznie trudniejsze i bardziej czasochłonne" – czytamy.

Odblokowanie pożyczki na KPO?

Media przypominają, że na początku czerwca 2022 roku Komisja Europejska zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak ostatecznie pieniądze nie zostały wypłacone.

Spór Warszawy z Brukselą w tej sprawie ciągnął się przez wiele miesięcy. Choć Warszawa realizowała kolejne warunki KE (tzw. kamienie milowe), to transze pożyczki z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej nie zostały uruchomione.

Amerykańska agencja prasowa Reuters, która także pisze wyjeździe Tuska do Brukseli, przypomina, że z unijnego Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić 35,4 mld euro w pożyczkach oraz do wartych 76,5 mld euro funduszy spójności.

Czytaj też:

Tusk jedzie do Brukseli w ważnej sprawie. Grabiec: Ma planCzytaj też:

Pożyczka na KPO z Unii. Reuters: Tusk jedzie do Brukseli odblokować pieniądze