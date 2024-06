Tak może wyglądać nowy Parlament Europejski

Mieszkańcy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej wybrali 720 europosłów. Na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego opublikowano pierwszą, ogólną prognozę podziału mandatów i kształtu frakcji politycznych.

Według prognozy PE, najliczniejszą grupą pozostanie Europejska Partia Ludowa (EPL), która zwiększy swój stan posiadania ze 176 do 186 eurodeputowanych. Na drugim miejscu są Socjaliści i Demokraci (S&D), którzy w nowym europarlamencie otrzymają 133 mandaty, a więc o sześć mniej niż dotychczas. Na trzeciej pozycji znalazła się grupa Odnówmy Europę, która po wyborach może mieć 82 europosłów (do tej pory zajmowała 102 miejsca w Parlamencie Europejskim).

Podział mandatów w Parlamencie Europejskim

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, do których należy m.in. Prawo i Sprawiedliwość, mają zwiększyć liczbę europosłów z 69 do 70. Grupa Tożsamość i Demokracja (m.in. Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen) ma mieć 60 eurodeputowanych (do tej pory miała 49 mandatów). Zieloni z 72 europosłów mają spaść do zaledwie 53. Skrajna lewica ma zająć 36 miejsc w nowym europarlamencie (o jedno mniej niż do tej pory). Ponadto niezrzeszeni – 50 miejsc w PE, a nowo wybrani posłowie nieprzynależący do żadnej z frakcji politycznych – 50.

Kolejne prognozy mają być opublikowane przez Parlament Europejski w nocy z niedzieli na poniedziałek, gdy będą spływać wyniki wyborów z poszczególnych krajów członkowskich UE.

"Ponieważ przed posiedzeniem inauguracyjnym nie można przewidzieć składu nowo wybranego parlamentu ani grup politycznych, prognoza opiera się na strukturze ustępującego parlamentu" – zaznaczył w komunikacie Parlament Europejski.

Zgodnie z regulaminem Parlamentu Europejskiego, grupa polityczna składa się z co najmniej 23 europosłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich Unii Europejskiej.

