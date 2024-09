"Nie do przyjęcia". Komisja Europejska grozi Węgrom

Władze Węgier poważnie myślą o wysłaniu autobusów z migrantami do Brukseli. Chodzi o wywarcie presji na Unię Europejską, aby zrezygnowała z wysokich kar finansowych nałożonych na rząd w Budapeszcie za jego restrykcyjną politykę azylową.

Bence Retvari, sekretarz stanu w węgierskim resorcie spraw wewnętrznych, powiedział na piątkowej konferencji prasowej, że UE chce zmusić Węgry do wpuszczenia nielegalnych migrantów przez swoje granice. Dodał, że rząd węgierski zaoferuje cudzoziemcom, dobrowolnie i bezpłatnie, "podróż w jedną stronę – do Brukseli".

Retvari wystąpił na tle autobusów z podświetlanymi znakami z napisem "Röszke – Bruksela" – trasą, którą mieliby jechać migranci z południowej granicy Węgier z Serbią do Belgii. Polityk zapowiedział, że transport zostanie przeprowadzony po wdrożeniu europejskiej procedury, ale nie podał szczegółów, jaki status będą mieli ubiegający się o azyl po przewiezieniu do stolicy Belgii. – Jeśli Bruksela chce nielegalnych migrantów, może ich mieć – dodał.

Propozycja dowozu migrantów do Brukseli to reakcja na czerwcowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, który nakazał Węgrom zapłatę grzywny w wysokości 200 mln euro za "uporczywe" łamanie unijnych przepisów azylowych oraz dodatkowego 1 mln dziennie, dopóki Węgry nie dostosują swojej polityki do prawa unijnego.

"Działania nie do przyjęcia"

Rzecznik Komisji Europejskiej Anitta Hipper skomentowała we wtorek zapowiedzi strony węgierskiej. Podkreśliła, że takie działania są "nie do przyjęcia".

– Jeśli taka akcja zostałaby faktycznie przeprowadzona, stanowiłaby jednoznaczne złamanie nie tylko prawa UE, ale także zasady uczciwej i lojalnej współpracy między państwami członkowskimi oraz wzajemnego zaufania. Podkopałoby to także bezpieczeństwo całej strefy Schengen – stwierdziła Hipper, cytowana przez ABC News. Jak oświadczyła, Komisja Europejska "skorzysta ze wszelkich przysługujących jej uprawnień, by zapewnić przestrzeganie przez Węgry unijnego prawa".

