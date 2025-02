"Była różnica zdań między Francją a Polską". Tusk ujawnia kulisy szczytu UE

Podczas nieformalnego szczytu unijnych przywódców w Brukseli doszło do "różnicy zdań" pomiędzy Francją a Polską co do wspólnego finansowania Programu dla Europejskiego Przemysłu Obronnego (EDIP). O szczegółach poinformował na konferencji prasowej premier Donald Tusk.

"Różnica zdań" pomiędzy Francją a Polską na szczycie UE. Co powiedział Macron?

– Była różnica zdań między Francją a Polską, jeśli chodzi o sposób wykorzystania formatu European Defence Industry Programme. Już pod koniec spotkania prezydent Macron powiedział: "nie widzę problemu, na pewno rozwiążemy to tak, żeby Polska była usatysfakcjonowana, jeśli chodzi o pozycję Francji w tej kwestii" – relacjonował szef polskiego rządu.

Chodzi o model współpracy w przemyśle obronnym i jego najbardziej sporną kwestię, czyli możliwość finansowania z unijnego budżetu produkcji komponentów poza UE. Francja uważa, że z unijnej kasy powinien być finansowany wyłącznie sprzęt europejski. Z kolei Polska chce ograniczonej możliwości finansowania ze wspólnych środków sprzętu obronnego poza UE.

Tusk: To wstęp do decyzji, od której nie będzie odwrotu

Według Tuska ze strony Francji "jest już dobra wola". – Nie jest moim zadaniem definiować, która z metod finansowania okaże się najbardziej atrakcyjna dla całej "27", ale z mojego punktu widzenia fakt, że uznano za europejskie priorytety (obronę – red.) i powietrza, i morza, i lądową granicę z Rosją i Białorusią, to jest taki wstęp do decyzji i od tego na pewno już nie będzie odwrotu – przekonywał premier.

W szczycie uczestniczył także premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. To pierwszy przywódca biorący udział w takim spotkaniu od czasu brexitu. Starmer powiedział przywódcom UE, że chce z nimi bardziej współpracować, aby wzmocnić obronność Europy, w tym zwiększyć współdziałanie w zakresie rozwoju technologii wojskowych i produkcji przemysłu zbrojeniowego.

